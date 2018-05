Oliver Klarskov forlod smilende banen efter Ajax-kampen i dén forvisning, at der bare var tale om en forstuvning. Men skaden var noget mere alvorlig, skulle det vise sig. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Klarskovs skade er klart værre end antaget

Sport DB - 24. maj 2018 kl. 11:07 Af Kasper Nørgaard Hansen

Da TMS Ringsted-playmaker Oliver Klarskov vred rundt på foden i opgøret mod Ajax den 28. februar, tænkte han egentlig ikke videre over det. Som spilfordeler med et rapt fodskifte er sådan noget nærmest at betragte som en erhvervsrisiko - og i øvrigt noget som Klarskov har prøvet mange gange før.

- Efter at jeg var vredet rundt på foden tænkte jeg: "Det kan jeg godt spille videre på", for det føltes ikke så slemt. Men så senere i kampen i en kontra, kunne jeg bare mærke, at den var helt gal, og at benet forsvandt under mig, genfortæller Klarskov.

Og at det unge kraftværk af en håndboldspiller ikke længere kunne stå på benene, det tror da pokker, viser det sig nu.

Ud fra symptombilledet havde fysioterapeuterne længe ment, at der "blot" var tale om en kraftig forstuvning, og at foden skulle provokeres en smule, som tiden skred frem - som sådan nogle skader nu en gang kræver, for at man kan komme til at spille.

Og faktisk spillede Oliver sågar fem minutter i kampen mod Team Sydhavsøerne mod slutningen af sæsonen, hvor han spillede med en stor skinne på foden. Men de fem minutters spilletid var ikke nogen god idé, skulle det vise sig.

- Det gjorde vanvittigt ondt og i de følgende uger blev ingenting bedre. Så jeg insisterede på, at det nu måtte være tid til en scanning - og det var så dén, der viste et brud, siger han og uddyber:

- Foden er brækket lige under anklen på indersiden af foden, men det er faktisk ikke som sådan dét, der er det største problem. Det er til gengæld dén bruskskade, der er sket, for når sådan noget brusk først er ødelagt, bliver det aldrig gendannet igen.

På tirsdag skal Klarskov så på hospitalet og opereres, og fremgangsmåden er en lettere kompliceret sag, fortæller den 20-årige playmaker:

- Jeg skal faktisk bores i knoglen, og ja, det lyder da ikke videre behageligt. Men det gør de simpelthen for at danne arvæv - noget som så på sigt skal gøre det ud for min manglende brusk, kan man sige. Det er lidt surrealistisk at tænke på, konkluderer han.