Kingo stopper karrieren

Nu skal foden have ro.

- Det er noget møg. Jeg har ikke fået positiv respons fra min fysioterapeut, og når foden er, som den plejer at være, er det ikke godt nok for mig til at skulle fortsætte. Jeg gider ikke at have en sæson som sidste (den netop afviklede, red.), hvor jeg må træne to gange og sidde på bænken i weekenden fordi jeg ikke er, hvor jeg skal være fysisk, siger Ida Kingo.