Kevin Magnussen glæder sig til en sæson uden usikkerhed

Han glæder sig til at fortsætte den køremæssige fremgang, som han føler er i gang. Og han ser frem til at starte sæsonen uden usikkerhed om ansættelsen hos Team Haas.

- Jeg har givet alt, hvad jeg havde. Man lærer hele tiden, og jeg føler hele tiden, at jeg bliver bedre.

- Så det er fedt at have en ny sæson at se frem til, hvor alt er på plads, og hvor man bare kan se fremad og forberede sig, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

I 2017 sluttede han fem gange i pointene for sit amerikanske team, som han også kører for efter nytår.

Det er første gang i danskerens Formel 1-karriere, at han er fast kører i to sæsoner i træk for samme hold.

- Det giver en anden ro, når man ved, hvad man skal og kan forvente. Man kan forberede sig lidt mere målrettet, lyder analysen fra Kevin Magnussen i Ekstra Bladet.

I 2014 og 2015 kørte han for McLaren, men i den anden sæson med status af test- og reservekører.

2018-sæsonen i Formel 1 bliver kørt over 21 grandprixer.