Karlsen afløser Lehm

Han indstillede en fin egen karriere i HB Køge for fire år siden for at tage hjem til FC Nordsjælland og blive U19-træner.

Nu tager Morten Karlsen den anden vej igen - for at afløse Henrik Lehm som cheftræner i 1. divisionsklubben, hvor han var anfører og noget af en knokler på midtbanen i halvanden sæson fra januar 2013.

- Morten har været en del af den ypperste form for talentudvikling, og haft stor succes som talentudvikler. Han har arbejdet med mange af de helt store talenter i dansk fodbold, og det har han gjort rigtig godt og hjulpet dem på vej til næste niveau. Jeg ser ham som et stærkt match til vores unge trup, hvor han kan lære fra sig og hjælpe vores spillere med at tage de videre skridt i deres udvikling. Og så er han jo bare en super behagelig fyr, der altid skaber et godt humør omkring sig, siger HB Køges direktør Per Rud i forbindelse med trænerskiftet, der nødvendiggjordes af, at Henrik Lehm ikke længere orker de lange daglige køreture fra sit fynske hjem til anlægget i Herfølge.