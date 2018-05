HB Køge og Viborg spillede 1-1 onsdag i Herfølge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kamper revser HB Køges bane

Sport DB - 17. maj 2018 kl. 11:02 Af Anders Kamper

Viborg-spilleren Jonas Kamper var ikke helt tilfreds med 1-1-kampen onsdag aften ude mod HB Køge. Han scorede selv til 1-0, Martin Koch udlignede efter 90 minutter, inden Andreas Albers brændte straffespark/Andreas Hansen reddede efter 93 minutter.

Især var Kamper ikke tilfreds med banen.

- Det var en svær bane at spille på - knoldet og meget tør, og vi havde håbet, at vi kunne komme til at spille et hurtigt spil langs græsset, men der var vi ikke gode nok med bolden. Defensivt så vi solide ud, og så blev det tjubang-fodbold til sidst, hvor HB Køge satsede og blev farlige, siger Jonas Kamper.

- Vi truede ikke deres mål godt nok i nogen af halvlegene. Vi havde svært ved at få spillet til at hænge sammen og tog udgangspunkt i en solid defensiv, og så vidste vi, at chancerne nok skulle komme. Vi scorede så selv og var godt tilfredse med det. Vi kunne dog se, at HB Køge ville komme frem til chancer, og derfor ærgrer vi os over det brændte straffespark. Tre point her havde været rigtig godt.

- Vi havde det i egne hænder, men det er svært at spille her, og generelt har vi det svært, når vi kører over Storebæltsbroen. Vi vidste, det ville blive i de sidste kampe, og især her i HB Køge, hvor vi altid har det svært. Det blev tæt, men på baggrund af spil og chancer er 1-1 fair, siger Jonas Kamper.

Hvad tænker du om Brabrand, der lugter overlevelse?

- Det bliver spændende, men hvis vi kommer foran og de skal frem, så har vi spillerne til at gøre rigtig ondt på dem. Der vil blive kæmpet til sidste fløjt, og vi skal holde øje med Vendsyssel også. Her er målscoren afgørende, men det vil være noget af en bet at ryge på den. Vi fik et point med, og nu skal den have en over nakken, så vi kan komme i oprykningsspillet.

