Team Roskilde Junior anno 2018. Fra venstre: Mads Klinke, Ludvig Wacker, William Blume, Mattias Skjelmose, Victor Fuhrmann, Matias Malmberg, Andreas Byskov, Frederik Wandahl og Jonas Zwisler. Foto: Team Roskilde Junior

Juniorhold er mere lokalt end nogensinde

Sport DB - 23. marts 2018 kl. 11:35 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Danmarks suverænt bedste juniorhold", "Et af verdens bedste juniorhold" - og så videre.

Jo, Team Roskilde Junior er blevet kaldt mange positive ting gennem årene. Også i dette medie, i øvrigt.

Og sejr på sejr og succes på succes er jo for så vidt også glimrende, for enhver sejr de sidste mange år har også givet positiv omtale af ordet Roskilde - og dermed af idrætsbyen Roskilde.

Men længe har det været et ønske at gøre juniorcykelholdet mere lokalt, og det ville i første omgang sige mere sjællandsk. En retning som holdet er gået i de senere år. Men 2018-udgaven har taget endnu et skridt mod at være et hold, der også på ryttersiden repræsenterer Roskilde godt og grundigt.

Det fortæller Bo Wacker, som er en af teamets holdledere - og i øvrigt roskildenser med hud og hår.

- Vi har i denne sæson hele fem ud af holdets ni ryttere, som har fået deres cykelopdragelse i byen, og som har kørt for Roskilde CR i ungdomsårene. Og det er vi da selvfølgelig stolte af, tilføjer Wacker. Han tilføjer at opgaven med til stadighed at gøre Team Roskilde Junior til landets bedste hvert år - er blevet noget sjovere, når det samtidig sker med lokale ryttere:

- Blandt andet ud fra DCU's politik om større lokal tilknytning på juniorholdene har vi de sidste år valgt at tage så få jyder som muligt ind på holdet - ikke at vi har noget imod jyder, i øvrigt. Men de store hold var måske kommet lidt til et punkt, hvor man bare håndplukkede de bedste fra hele landet hvert år - og så på en måde lidt drænede de små klubber for talenter, siger han.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Team Roskilde Junior i en årrække nærmest har ryddet bordet i samtlige danske juniorløb. Inklusive DM. Samtidig har teamet også hvert eneste år snuppet sejre i de hårde, internationale løb. Nu er spørgsmålet så, om mandskabet også i år har dén ekstremt høje kvalitet - nu hvor man jo er blevet så kraftigt "roskildificeret"?

- Niveauet er ekstremt højt - endnu en gang. Jeg vil faktisk tro, at vi har et både stærkere og "bredere" hold end i 2017-sæsonen. Jeg vil faktisk hævde, at vi har fire ryttere på holdet, som hver især er én af verdens bedste til følgende: At køre opad, at køre enkeltstart, at køre spurter og til at køre etapeløb, siger Bo Wacker - fuld af selvtillid på holdets vegne.

De fire ryttere, som Wacker hentyder til er - i nævnte rækkefølge - Mattias Skjelmose, William Blume, Ludvig Wacker og Frederik Wandahl. Men holdlederen vil dog gerne fastslå, at hele holdet - og ikke kun de fire - har meget stor kvalitet.

Hvor mange sejre i ind- og udland det så giver i 2018 - ja, det bliver spændende at følge.