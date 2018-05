Jonas Borup skal være redningsmand i Fredensborg

Men nu er han tilbage i folden som cheftræner - og det lidt længere nordpå, end han har været vant til - nemlig i Fredensborg. Siden starten af april har han været med inde over som assistenttræner for Martin Petersen - men før weekenden besluttede bestyrelsen i Fredensborg BI så, at Jonas Borup skulle forfremmes til cheftræner sæsonen ud - mens det blev et farvel og tak til Petersen.

- Det er indtil videre bare en ganske kort aftale, som gælder fort sæsonens sidste fire kampe - inklusive kampen i dag. Klubben har besluttet, at der skulle nogle nye øjne ind over truppen hér i slutfasen. Det er slet og ret en redningsmission, forklarede Borup efter 0-0-kampen i Taastrup.

- Inden sæsonen havde klubben en ambition at ligge omkring de bedste fire-fem hold i rækken, men sådan er det ikke gået. Vi er inde i en periode, hvor vi har haft det rigtig svært, tilæføjer Borup - og det kan man kun give ham ret i, al den stund, at holdet ikke har vundet i nu otte kampe i træk.

I opgøret lørdag var der dog masser af positive momenter for nordsjællænderne, som kom frem til masser af gode chancer og i det hele taget lagde et godt tryk - særligt mod slutningen.

- Et point i dag var ikke helt dumt, og nu skal der først og fremmest bankes noget selvtillid ind i drengene. Vi skal have tro på tingene. Vi skal hér til sidst have stor fokus på at være et hold og ikke 11 individer, så har