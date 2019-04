Holbæk var foran tre gange mod Karlslunde, men kampen ende 3-3. Foto: Anders Kamper

Iskold målfest mellem Karlslunde og Holbæk

Sport DB - 13. april 2019 kl. 17:05 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var varm kakao og kaffe i kanderne og pølser med brød i boderne udenfor den indhegnede kunststofbane i Karlslunde lørdag eftermiddag.

På banen åbnede både Holbæk og Karlslunde også et par gaveboder i hver sit forsvar, og så endte det hele 3-3 efter 90 kolde minutter.

Og det endda efter tre føringer til gæsterne, der dog ikke kunne hold fast trods 1-0, 2-1 og 3-2.

Allerede efter fire minutter bragte Mikkel Jensen ellers sit hold foran, da han udnyttede Ferdinand Bangsgaards aflevering i dybden efter fortjeneste. 1-0 på en kølig afslutning, og det nok ellers være, at Holbæk dominerede stort set resten af halvlegen med den ene chance kreeret efter den næste, og Karlslunde-spillerne havde mere end nok at lave i eget felt og angreb i kontraraid, når mulighederne bød sig.

Den første mulighed kom efter 12 minutter, da et fint angreb i venstre side endte med en bold i højre side, hvor Ali Steinlein Ashar skød fladt i feltet og udlignede.

1-1, men Holbæk var ikke færdige. Omkring den halve time driblede Mikkel Jensen rundt og ledte efter en afslutningsmulighed. Han skød, men bolden blev rettet af ud til Malte Sjørslev, der sendte 1-2 via opstanderen.

Det var ikke ufortjent, men hvorfor Emil Bjørn så skulle tage et alt for langt træk efter 41 minutter og tabe bolde på egen halvleg i et ryk fremad, er en gåde.

Karlslunde opsnappede kuglen, og få sekunde efter lå den i nettet på Mathias Tagø Pedersens flade afslutning.

En iskold lussing til Holbæk, men to minutter efter var der noget at lune sig på, da Malte Sjørslev tilkæmpede sig bolden i et passivt forsvar, og på afleveringen derefter huggede Lasse Frendrup en ny føring ind. 2-3, og det var svært at se, hvordan Karlslunde skulle rejse sig for tredje gang i et opgør præget af masser af brokkeri, store og små tacklinger og en dommer i skikkelse af Nikolaj M. Hansen, der nok er høj, men ikke har overblik og udstråling og kan »sælge« sine kendelser overbevisende.

Kampen var noget rod, og Fillip Bidstrup burde været vist det røde kort for et hårdt frispark, et par advarsler skulle også være givet advarsel, men kampen smuldrede mellem hænderne på opmanden.

I det kaos lykkedes det trods alt Karlslunde at udlignede, da Holbæks forsvar var passivt og ikke fik afvist Fillip Bidstrup, så han kunne afdrible Kristian Lyndorff Paris af et par omgange og udligne igen efter 70 minutter.

Holbæk-målmand Mikkel Kvist flippede helt udover passiviteten i sit forsvar, ikke uden grund. Et tophold må ikke lave den slags fejl og lade sig overliste.

Indimellem alle målene havde Holbæk de største chancer og to stolpeskud, og Mikkel Jensen skulle selvfølgelig have afsleveret på tværs i feltet til allersidst, hvor to mand var fri i stedet for selv at hugge i sidenettet.

Dermed endte det 3-3, som var en halv sejr for Karlslunde og næsten som et helt nederlag for Holbæk.