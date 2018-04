Jacob Bønnelykke bryder igennem Gives forsvar. Foto: Allan Nørregaard

Intens HØJ-sejr

Sport DB - 29. april 2018 kl. 18:06 Af Jeppe Lodberg

Der var blomster til Jacob Bønnelykke, Kristoffer Jessen, Danni Jørgensen og Anton Mynster, der alle stopper i HØJ, da holdfællesskabet af håndboldklubberne i Ølstykke og Jyllinge søndag eftermiddag spillede den første af potentielt tre for dem evigt ligegyldige kvalifikationskampe til 1. division mod Give.

Tesen var, at der nok ikke bliver brug for at spille den tredje kamp - også i Ølstykke-hallen om to uger - og blomster skal de jo have foran hjemmepublikum, der godt nok var sparsomt til denne første dyst.

Knap 150 var mødt op - en tredjedel af dem fra Give, der har en oprykning at spille for, mens HØJ uanset samlet facit er sikret forbliven som konsekvens af HC Midtjyllands konkurs og dermed nedrykning fra Ligaen til 2. division uden at gøre ophold i 1. division.

Primært grundet storspil af Brian Jørgensen i HØJ-målet kunne hjemmeholdet gå til pause foran nogenlunde komfortabelt foran 16-12, og da Peter Nørklit kom ind fra anden halvlegs start blev det yderligere 20-14 efter syv et halvt minuts spil, og så måtte jyderne gøre noget radikalt for at ændre på tingene.

De gik fra deres flade 6:0 til et 3:2:1-forsvar, og det virkede. HØJ stressede angrebsmæssigt, og Give fik gejst samt ædt sig stille og roligt ind på forspringet.

Med tre minutter igen var det så tæt som 26-24, og HØJ-træner Jesper Fredin kaldte sin sidste timeout for at få lidt ro på. Give svarede igen med halvbanepres, og da Jakob Stork med eksakt ét minut tilbage blev vist ud for at skyde efter de særegne dommeres fløjter havde lydt var det 27-25 på tavlen. Og 27-26 med 50 sekunder igen - dér var det lige ved, at det kogte i Ølstykke-hallen, men Jonas Djurhuus fik med 21 sekunder igen scoret det kampafgørende mål på Jacob Bønnelykkes fine forarbejde.

Der var »kun« tid til én Give-scoring mere »på klokken«, så 28-27 til HØJ, der trods kun kejserens skæg at spille om godt kan se ud til, at de kommer til at gøre det et par gange mere. Første gang fredag.