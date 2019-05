Jan Hansen ved bassinkanten i Herfølge svømmehal. Foto: Henrik Førby

Ingen vejninger i Køge Svømmeklub

Sport DB - 02. maj 2019 kl. 20:36 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er en klub med ambitioner, og det vil vi ikke lægge skjul på. Men for ligesom at kunne have ambitionerne og sørge for, at det foregår ordentligt, har vi også veluddannede og ikke mindst voksne trænere til at tage sig af talentudviklingen.

Sådan lyder det indledningsvist fra Jan Hansen, som er klubchef i Køge Svømmeklub - og i øvrigt har været det i en lang årrække.

Netop tilgangen til talentudvikling og i det hele taget træningen af unge idrætsudøvere har været til debat i de sidste par uger, efter at DR-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen« blev vist for halvanden uge siden.

Dokumentaren handler helt kort om de træningsmetoder, der blev brugt på de danske svømmelandshold gennem en godt 10-årig periode, og hvor offentlig mobning af svømmerne var en udbredt sag, og hvor det siden er kommet frem, at nogle af svømmerne er endt med at få spiseforstyrrelser.

I Køge Svømmeklub går man meget op i hele tiden at holde linjerne tydelige og vandet klart, om man så må sige. Der er er regler og vejledninger for, hvad der er god træningskultur, forklarer Jan Hansen og tilføjer:

- Vi har nogle helt klare politikker i klubben. Vi holder for eksempel jævnligt oplæg for forældre og svømmere omkring kost og ernæring og har et samarbejde med en diætist, der kommer og giver råd og vejledning. Og har vi ingen vejninger eller noget, der bare ligner, slår klubchefen fast.

Faktisk er det nærmest lige modsat, for i mange tilfælde er det faktisk sin sag at få svømmerne til i det hele taget at spise nok. Og det er en tendens, der går igen hos flere af de sjællandske svømmeklubber, som DAGBLADET har talt med de sidste par uger.

Så gode råd på et oplyst grundlag er vejen frem, og i den sammenhæng er ikke mindst svømmernes bagland også essentielt, mener Jan Hansen.

- Vi har kørt et samarbejde med Køge Kommune, hvor vi har fået lavet foldere og andet materiale omkring kost og ernæring. Hele problematikken omkring at få spist nok og at få spist på de rigtige tidspunkter er helt klart værd at tage fat på.

Læs mere i DAGBLADET.