Ian Marko Fog: - Køge skal besejres

Noget af en mundfuld for Køge og noget af en godbid for Nordsjælland, der går på banen i Køge Hallerne kl. 19.30 som storfavoritter. Alt anden end en sejr vil være en sensation, og den sensation gider Nordsjælland-træner Ian Marko Fog ikke se realiseret.

- Pokalkampe har jo altid deres eget liv, og man ved, at hvis man ikke er der, så er det, at overraskelserne opstår. Køge ligger nummer et i deres række og er sikker på at rykke op. Vi skal have en god kamp, for bagefter har vi Tønder og HC Midtjylland i Ligaen, så vi skal bruge denne kamp som optakt. Vi skal give den gas foran forhåbentlig mange tilskuere, siger Nordsjælland-træneren.