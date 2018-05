Mathias Larsen øverst på podiet i Heino Løbet. Foto: Team ColoQuick

I faderens fodspor - og så alligevel ikke

Sport DB - 11. maj 2018 kl. 13:09 Af Kasper Nørgaard Hansen

Når man blot er 19 år og førsteårssenior, så er kravene endnu i den beskedne ende - bare det at man faktisk VINDER et løb i sin debutsæson er stort. Og derfor er Roskilde-drengen Mathias Larsen da også ualmindeligt godt tilfreds, efter at han søndag vandt "Heino-løbet" - et af de mindre danske A-løb.

- Jeg ved da godt, at det hér ikke er verdens største cykelløb, men derfor var det da alligevel dejligt at få hul på bylden. Den første sejr som senior er altid speciel lige meget hvad, siger en glad Mathias Larsen efter sejren i Kristi Himmelfarts-løbet.

Et løb, hvor holdkammeraten Casper Folsach i øvrigt blev nummer to, så på alle måder var det en stor dag for ColoQuick-holdet.

Som allerede nævnt kører Larsen i år sin første sæson som senior, efter et par yderst succesfulde år som junior på den veletablerede "sejrsmaskine", Team Roskilde Junior. Et par år, hvor han vandt en pokkers masse cykelløb, og blandt sine øvrige største resultater også blev nummer tre i juniorernes Paris-Roubaix.

Nu er han startet anderledes "fra scratch" i hierarkiet, og det både ved han pr. tradition og har kunnet mærke i benene.

- Det har været fedt , at blive senior, men man kan også godt mærke, at man starter ud som hjælperytter, og sådan er dét nu en gang. Det er fair nok. Man kører mod ryttere, der ofte er 10 år ældre end én selv, og som har prøvet alt muligt.

- Man kan godt sige det lidt sådan, at jeg er gået fra at være én af dem, der vandt rigtig meget og var én af de meget dominerende ryttere - til nu, hvor jeg bare er sindssygt glad for én sejr, fortæller Mathias Larsen.

Trods det at den unge rytter er helt mørkhåret og dermed så langt fra har arvet faderens ildrøde lokker, er der formodentlig stadig mange, der udmærket ved, at Mathias er søn af den eks-professionelle Nicolaj Bo Larsen. En rytter, som i slut-90'erne blev både dansk mester på landevej og siden vandt en etape i selveste Giro d'Italia.

En karriere med lidt af et resumé - og farmand har da også uden tvivl haft en stor rolle i, at Mathias Larsen for syv år siden - som 12-årig - valgte at skifte fodboldstøvlerne ud med cykelsko.

- Det har da helt sikkert påvirket mit valg. Altså han opmuntrede mig faktisk til at spille fodbold til en start, men efter at jeg selv valgte at skifte til cykling, kunne jeg da godt mærke, at han syntes, det var fedt, siger Mathias med et grin.

- I starten fungerede han lidt som en slags "træner" for mig - hvis man da kan snakke om sådan noget i U15 allerede. Det var lidt for sjov i starten, men som juniorrytter, kunne jeg godt se, at jeg var god.

Spørgsmål: Er det en svær balance, dét med at have en far med en stor cykelkarriere bag sig - og så dét med at skulle skabe sin egen karriere?

- Min far har altid rådgivet mig meget og er kommet med mange idéer til, hvordan jeg skal træne. Og bogstavelig talt bliver han næsten sur, hvis jeg træner dårligt i en periode. Men altså, det er velment. Uanset hvad, så er han min far og ikke min sportsdirektør - og dén balance skal der være. Man kan sige, at han har haft en stor indflydelse på mine ungdomsår, men nu er det op til mig selv at få en god seniorkarriere.