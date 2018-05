HØJs general til Mors/Thy

Kristoffer Jessen (44) i forsvarssamarbejde med Gustav Sejbak i søndagens kamp mod Give. Foto: Jeppe Lodberg

01. maj 2018

Han vil noget med sin håndbold, 24-årige Kristoffer Jessen. Hvad og hvor langt han vil drive det, tager han med egne ord »om ikke en dag, så i hvert fald en sæson ad gangen«.

Det så man, da han for godt tre år siden blev tilbudt en Liga-kontrakt med SønderjyskE, som han havde fået spilleminutter for ude fra periferien af bænken. Det blev til et nej-tak fra den forholdsvis unge seniorspiller, som så bedre personlige og håndboldmæssige muligheder i at tage til HØJ, der skulle i gang med sin tredje sæson i 1. division.

Projektet lykkedes, og nu tager Kristoffer Jessen det næste step - til Mors/Thy med hvem han har lavet en kontrakt for foreløbig den næste sæson.

- Hele planen med at komme til HØJ var at udvikle mig, og jeg synes, at jeg har fået en større rolle - blandt andet som anfører. Jeg har været superglad for at være i klubben, hvor der både er fantastiske holdkammerater, en masse frivillige, der gør et kæmpe arbejde og en rigtig god træner.

- Men tiden er kommet til at tage det næste skridt, synes jeg, og jeg har snakket lidt undervejs med Mors/Thy og synes, at det er et rigtigt spændende sted, hvor de har mange af de værdier, som jeg også står for. Det er et hold, hvor man kæmper med blod, sved og tårer for ham, der står ved siden af dig. De har en meget fysisk spillestil og de har en hjemmebane og et hjemmepublikum, der er helt fantastisk, siger Kristoffer Jessen.

- Jeg glæder mig til at prøve nye græsgange og da også til at tage et step op i Ligaen, men det er lige så meget for min egen udviklings skyld som for »bare« at spille på et højere niveau. Det er ikke sådan, at jeg skal op og fylde et hul ud - der er masser af gode spillere, og det er så op til mig selv at skabe min spilletid, siger Kristoffer Jessen til Frederiksborg Amts Avis og DAGBLADET tirsdag.