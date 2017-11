HØJ skal træne flere forskelllige steder fra næste uge.

HØJ tvinges ud af kommunen

Sport DB - 29. november 2017 kl. 23:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften måtte der igen spande på gulvet i Ølstykke Hallen, da HØJs 1. divisionstrup skulle træne. Taget på hallen er utæt og har været det længe, og fra på lørdag, dagen efter hjemmekampen mod Lemvig-Thyborøn, er HØJ sendt ud af deres vanlige hjemmebane og rundt på en tour de force af træningssteder, der endnu ikke ligger helt fast.

Ølstykke Hallen er lukket i en måned til halvanden, og hvor skal HØJ så træne?

Det er spørgsmålet og har været det nogle gange de seneste måneder, når regn har lukket hallen i Ølstykke.

- Det er et puslespil, og lige nu ved jeg ikke, hvor der skal trænes på mandag, fortæller sportschef Henrik Kjeldsen.

De seneste måneder har spillerne været sendt rundt mellem Stenløse Hallen, enkelte fællestræninger om tirsdagen med Team Sydhavsøerne i Brøndby Hallen og med Roskilde Håndbold om fredagen sammen med Roskildes herrer.

Den kommende tid kommer også Østervangsskolen i Roskilde i spil om onsdagen.

HØJ er hjemløs i en tid, hvor holdet ydermere kæmper for overlevelse i bunden af rækken.

Og hvor er Egedal Kommune i kabalen?

- De tilbyder ikke noget som helst. De har ikke interesseret sig for idrætsfaciliteterne i mange år, og det gælder også nu. Min formand og direktør har været til mange møder, men der er ikke sket noget.

- Det er umuligt at dyrke eliteidræt med de rammer. Vi planlægger fra uge til uge, og det er ikke optimalt. Det er fint at træne med TSØ en gang imellem, men vi ville hellere træne for os selv og spille træningskampe mod dem, siger Henrik Kjeldsen.

Problemet for HØJ er også, at den nye hal i Jyllinge ikke er færdig og er blevet udsat en del gange. Den skulle være åbnet 1. september, men er endnu ikke klar.

- Det er en stor frustration, ikke kun for herreholdet, men for alle hold i klubben, og nogle gange er vi færdige med at træne 22.30 og skal spille kamp dagen efter. Så er man ikke restitueret, og hvis man ikke er det, er hård træning altså lige meget, siger Henrik Kjeldsen.

- Roskilde Håndbold har været flinke til at hjælpe os, og det samme med, at vi kan låne Østervangskolen, men det er jo ikke en håndboldhal. Den kan lige bruges, men det er heller ikke optimalt, siger Henrik Kjeldsen, der har hørt om mange møder mellem HØJs ledelse og hjemkommunen Egedal, men der er ikke kommet meget konkret ud af det.

På fredag spiller HØJ altså sidste hjemmekamp i Ølstykke i år. Derefter er man hjemløs i fire-seks uger og spiller to udekampe i december, inden man håber, at der kan spilles hjemme den 12. januar igen.

Formanden for Kultur- og erhvervsudvalget i Egedal Kommune, Charlotte Haagendrup (C), kender ikke til HØJs problemer med genhusning.

- Det kører administrativt, og det er vi ikke politisk indover. Jeg har ikke hørt, at det er et kæmpe problem, men det er en sag mellem hal-inspektøren og klubberne. Men som så mange andre kommuner har vi stort pres vores haller, og vi har ikke reservehaller, der kan bruges i denne situation, siger Haagendrup.

Så fra politisk side har I overhovedet ikke forholdt til Jer til, at HØJ er uden faste træningssteder i en måned?

- Nej. Jeg har ikke været indover, og udvalget kan jo heller ikke skaffe flere tider eller flere haller lige nu og her, siger udvalgsformanden.

Hun nævner lignende problemer, da Ølstykke Svømmehal skulle renoveres, og der kunne kommunen ikke bare betale tider i andre kommuner.

- Jeg forestiller mig, at der var været en kontakt mellem HØJ og kommunen, og de plejer at finde ud af tingene, men jeg er da ked af at høre, at de ikke har nogen steder at træne, siger udvalgsformanden.

- Vi er voldsomt presset af mange foreninger, og vi skal kigge på halkapaciteterne, når vi udvider vores byer, for der mangler vi noget. Vi vil gerne have aktive borgere, der holder sig sunde, for det er billigere for kommunen. Det er en win-win-situation, siger Charlotte Haagendrup, der altså de kommende uger må se sin kommunes sportslige flagskib køre rundt i nabokommunerne.