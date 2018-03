HØJ lod sig nærmest ydmyge

HØJ leverede ikke varen lørdag eftermiddag mod Fredericia.

Sport DB - 10. marts 2018 kl. 18:11 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis HØJs spillere vil overleve i 1. division og måske kæmpe sig væk fra kval-pladserne i bunden,, så er det på høje tid, at de begynder at vise det.

Lørdag eftermiddag hjemme i Ølstykke Hallen var det ikke til se, at HØJ var mest presset og havde mest at spille for mod Fredericia.

De første 30 minutter var hæderlige, de sidste 30 rædderlige, og så tabte HØJ 22-30 efter undervejs at have været bagud med 12 mål som mest.

Og hvis man sad og ventede på, at Jesper Fredins drenge ville komme ud med blodsprængte øjne og et vinder-rasende udtryk, så kiggede man forgæves, for spillet gik fra slemt til værre, og efter 37 minutter havde HØJ kun scoret 11 gange i kampen - og et mål efter pausen.

HØJ lignede i alt for store perioder ikke et hold, der ville eller kunne, og dette billede i 1. halvleg fortæller alt om HØJs kamp:

Frederik Krarup scorer til 13-9 for Fredericia efter at Kristoffer Jessen har brændt for HØJ, og derefter brænder Danni Jørgensen, Jonas Djurhuus laver angrebsfejl, Fredericia smider bolden væk, Frederik Høyer brænder for HØJ, Brian Jørgensen redder i HØJs mål, Jonas Djurhuus skyder i paraderne, Emil Bramming brænder, inden der dømmes straffe til Fredericia. Det redder Brian Jørgensen, inden Jannik Stork endelig scorer til 10-13.

Afbrænderne og fejlene stod i kø hen over kampen, og så er det en ringe trøst, at Andreas Hampe kom ind og hamrede godt igennem med fire mål til sidst og at Brian Jørgensen stod for mange redninger, for alt for mange af de bærende spillere var der ikke på dagen. Meget få hold kan klare sig uden dem, og HØJ kan i hvert fald ikke. Og hvad værre er: Fredericia er ikke noget skræmmende hold og til at lege med og uden noget at spille for.

Derfor blev HØJ-grøften gravet lidt dybere denne eftermiddag i Ølstykke, hvor hjemmeholdet faktisk kunne have givet sig et godt afsæt til mødet med Stoholm næste weekend.

Ikke noget at sige til, at trænerparret Jesper Fredin/Peter Svenssog tog sig en lang alvorssnak bagefter med klubdirektør Lars Vinther.