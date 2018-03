Lars Vinther ser gerne en meget bedre og offensiv idrætspoltik i Egedal Kommune. Foto: Anders Kamper

HØJ-direktør træt af kommune

Sport DB - 12. marts 2018 kl. 21:47 Af Anders Kamper

Han er født og opvokset i Stenløse. Flyttede som ung mand til Frederikssund, og i dag er Lars Vinther blandt meget andet direktør i HØJ Elitehåndbold. At det så nok er en af de mindre forretninger i hans portefølje, er en anden sag, for Lars Vinther er en farende svend med 180 rejsedage om året.

Verden rundt går det, så da vi i sidste uge bad om et interview med HØJ-direktøren, sad han midt i et møde i Barcelona. Da det var slut hen på eftermiddagen, kom en sms med et forslag til mødested dagen efter:

- Hvad med Comwell i Roskilde?

Her mødes vi så, inden Lars Vinther igen sætter kursen mod USA.

Der er rigeligt at se til som ejer af firmaet Mermaid Medical, der udvikler og producerer medicinsk udstyr til sundhedssektoren og hører hjemme i Stenløse. Lars Vinther har ansat en direktør i firmaet, og tager sig selv af salg og forretningsudvikling i de europæiske lande og USA.

Under moderselskabet Mermaid Medical er der 10 datterselskaber, som Lars Vinther jonglerer rundt mellem, og derfor er trolley´en med mapper og papirer fast følgesvend. Uden den, ingen Lars Vinther. De to er på farten hele tiden.

- Den er med overalt, som Lars Vinther siger, da der er kommet kaffe i koppen på Comwell og vi finder et stille hjørne bag receptionen.

Mens fruen, den tidligere Roar Roskilde-spiller Lizette Nielsen, tager sig af familien hjemme i Frederikssund, er gemalen som oftest på farten.

Samtidig med Mermaid Medical og de mange rejser er Lars Vinther altså også direktør for og medejer af HØJ Elitehåndbold og har været det i snart fire år. Her ejer han 1/3 af aktierne, familien Rasmussen med Helle i spidsen ejer en anden 1/3 og HØJ Håndbold den sidste.

For Lars Vinther er det hjerteblod at være med, og det ligger i naturlig forlængelse af hans øvrige aktiviteter i klubben. Hans to drenge startede som børn i HØJ, han blev selv for år tilbage træner og assistent på 2. og 1. holdet, og »når man er entreprenør og har sagt A, så siger man også B.«

Stabil i 1. div.

Med Lars Vinther som direktør og Helle Rasmussen som formand har HØJ Elite et stærkt og dedikeret makkerpar i spidsen, der tilsammen lægger mange ressourcer og et ikke ubetydeligt beløb i klubben hvert år. Hjulene skal dreje rundt.

- Vi vil jo gerne flytte overliggeren og få struktur på tingene og skabe noget semi-elite i HØJ, så de små drenge og piger har noget at se op til. Det er vi på vej til, og bag det hele ligger ønsket om at få et stabilt 1. divisionshold i klubben, så vi skal rykke os, fortæller Lars Vinther.

- Det handler ikke om at komme i Ligaen, men kan vi komme op som en fast del af midten i 1. division, er det fint i første omgang. Det driver mig at skabe rammerne, så vi kan gøre det. Jeg har en lyst til at udvikle noget.

Hvorfor er 1. division vigtig?

- Fordi den er landsdækkende, det er god håndbold, der er mange talenter, der kommer videre, så der er en god sportslig kvalitet for spillerne og for tilskuerne. Og HØJ's ungdomsafdeling har mange talenter, som vi gerne vil motivere til at blive i klubben.

Hvornår skal HØJ så være et etableret midterhold i rækken?

- Planen er, at når vi går ind i sæsonen 2020/21, så skal vi være der, og så skal økonomien og kvaliteten være til, at vi ligger stabilt og kan komme i Top-6. Det er målet.

Det er en lang horisont...

- Ja, men både jeg og resten af ejerkredsen i HØJ Elite er vant til at arbejde med lange horisonter. Der skal være tid til at skabe den rette organisation, struktur og økonomi i HØJ. Men det er også i erkendelse af, at vi først der har de rette faciliteter på plads, så vi rigtig kan udvikle os. Vi bor jo i en kommune (Egedal, red.), der ikke prioriterer eliteidrætten ret højt. Vi er faktisk slet ikke med, siger Lars Vinther.

Her vil politikerne jo nok sige, at de bruger masser af penge på idrætten i kommunen...

- Ja, men så ved de ikke, hvad de taler om! Det er faktisk helt galt, og det viste rapporten fra Danmarks Idræts-Forbund jo også, hvor de beskriver de enkelte kommuners forhold til idrætten. Jeg oplever ingen interesse fra Egedal Kommunes side.

Hvad kunne du godt tænke dig?

- En aktiv kommune med en aktiv idrætspolitik. Hvis man starter der og får det ud til borgerne og ungdommen, så er det langt den bedste investering man kan foretage sig. Det er så utrolig vigtigt, og især i dagens digitaliserede samfund er det vigtigt at komme ud og få pulsen i vejret og lære at være sammen med andre unge mennesker. Det kræver, at kommunen vil det og at der investeres og prioriteres i det, og i HØJ lider vi under, at der ikke er meget hal-kapacitet, siger Lars Vinther og fortsætter:

- Vi lider under en udslidt og gammel hal i Ølstykke, som har haft de samme vandskader år efter år. Nu er der så kommet nyt tag på, men derfor lever resten i hallen ikke op til almindelige standarder. Og når man endelig skal reparere hallen, så vælger kommunen at gøre det i december, hvor der er mest tryk på, hvor maj, juni eller juli var mere oplagt. Det blev vi ramt hårdt af.

Bare vi lå i Jylland

Lars Vinther konstaterer det bare. Ingen hævet stemme, blot en skuffelse over den kommune, hans klub blandt andet hører hjemme i, og Lars Vinther drømmer ind imellem om, at HØJ lå et helt andet sted.

- Nogle gange kunne jeg da godt ønske, at vi lå i Jylland, for så havde vi fået medspil fra kommunen. Vi er erhvervsfolk, der lægger penge og masser af tid i det her, og det er ikke kun for sjov. Mange af de jyske hold har deres kommune som samarbejdspartner, men sådan har vi det ikke. Det har de blandt andet også i Nordsjælland og TMS Ringsted, og det er vi da godt gammeldags misundelige på. Vi har spurgt, men det eksisterer ikke i Egedal - vi får bare svaret, at Egedal ikke er en elitekommune. Desværre, siger Lars Vinther.

Han skæver også misundeligt til Roskilde.

- Det er en kommune, der er dybt engageret i idrætslivet, og blandt andet håndboldklubben har fantastiske forhold, og der er elitetilskud til de bedste foreninger.

Men kan du og Jeres sponsorer ikke bare lægge flere penge i HØJ?

-Jo, men vi lægger mange penge nu, og vi skal vokse naturligt over de kommende år. Ellers er det ikke sundt. Nu har vi tid til at bygge op, og der skal findes langt flere bidragsydere, og i ejerkredsen har vi givet håndslag på, at vi er med i hvertfald de næste to et halvt år. Fundamentet skal være bedre og bredere, så der skal findes flere sponsorer med. Det er der ikke noget romantisk i, men kun hårdt arbejde. Vi er med, fordi vi brænder for det.

Men som entreprenør kan du vel ikke leve med, at HØJ blot stabiliserer sig i 1. div.?

- Nej, og sådan er sportens verden. I sportens verden er det jo ofte sådan, at man bruger 1,2 af den ene krone man tjener! Det er en balance, der skal holdes, men mere vil have mere, så vi må se til den tid. Sport er følelser - det har jeg lært, og når der samtidig skal træffes rationelle beslutninger er det en dårlig cocktail!

Er det hårdt at være forretningsmand, når man påvirkes følelsesmæssigt af sportslige resultater?

- Ja! Jeg var med i Odder (HØJ vandt, red.), og det er voldsomt, hvor meget det påvirker en emotionelt, og hvor meget energi der pumpes ind i et team og organisation, når man vinder. Det er ufatteligt, hvor meget 2x30 minutter kan påvirke os alle. Det er en stor kontrast til at drive en virksomhed, hvor man er passioneret, men er mere nøgtern, siger Lars Vinther.

Tiden er ved at være gået, kaffekoppen er for længst tom, så han hanker op i trolleyen og finder ud til Volvo´en for at styre mod kontoret i Stenløse.