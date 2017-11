HØJs sportschef Henrik Kjeldsen. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: HØJ-chef: - Der skal point til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HØJ-chef: - Der skal point til

Sport DB - 23. november 2017 kl. 20:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med blot seks point efter 10 kampe og en placering som nummer 12 og tredjesidst i 1. division havde Henrik Kjeldsen gerne set, at HØJ lå et andet sted i rækken.

Men HØJs sportschef lever med placeringen, da den i vid udstrækning kan føres hen til, at der inden sæsonen blev skiftet ud i truppen og at trænerteamet er nyt. Deres idéer skal lige spilles ind, og det tager måneder.

- Når man indfører et helt nyt spilkoncept og kommer med nye trænere, så tager det tre-fire måneder, før det sidder der, og så skal man jo heller ikke undervurdere, hvad selvtillid kan gøre ved et hold. Jesper sagde inden sæsonen, at der ville gå tre-fire måneder, og så gælder det også om at ramme de kampe, man skal vinde. Der har vi ikke været dygtige nok. De kampe, vi gerne ville have vundet, har vi ikke vundet - blandt andet hjemmekampene mod Odder og Stoholm, siger Henrik Kjeldsen.

HØJ har også tabt hjemme til Frederikshavn.

- At vi ikke vinder i Skive, i Randers, i Team Sydhavsøerne og i Ringsted, kan man ikke sige noget til, men det er næsten de kampe, vi har været bedst med i, selv om det var tidligt på sæsonen. Bundlinjen er, at vi skal til at have nogle point, fastslår Kjeldsen netop som HØJ i morgen skal til Ajax, og netop i Bavnehøjhallen har HØJ gode minder fra tidligere kampe.

- Jeg kan godt li´ at møde Ajax, og de har også svinget, og det viser bare, at 1. division er en svær række. Ajax ligger godt til os.

Hvor mange point skal HØJ have ved juletid, før du er tilfreds?

- 10-12 stykker, så er det fint. Nu er Mikkel Sjøberg med igen, og det betyder meget. Jeg ville gerne se TSØ uden Martin Vilstrup eller andre hold uden deres profil. Det er tungt, men nu er alle mand med, og det betyder meget. Jeg er mere fortrøstningsfuld nu end jeg har været i noget tid.

Kjeldsen er godt tilfreds med, hvad trænerparret Jesper Fredin og Peter Svensson yder.

- Vi har aldrig trænet og spillet bedre i den tid, jeg har været i HØJ end nu. Vi vil gerne lægge et lag på spillet, og der har vi aldrig trænet bedre. Vi har de fedeste træninger, og Jesper og Peter gør det godt. Vi spiller så hurtig håndbold, og det er attraktivt at se på. Vi har flere angreb end tidligere, og det gør det bare sjovere at se på. I denne sæson har vi 35 procent flere angreb end sidste sæson fordi vi spiller hurtigere og har flere løsninger på angrebsåbningerne. Det er bare sjovere. Det er det rigtige, vi har gang i, og spillerne er tilfredse. Vi har aldrig brugt så meget tid på håndbold, som vi gør nu, og vi er på rette vej. Jesper skal ikke gå på kompromis med det, han laver, og hvis man træner godt og der er god stemning, så kommer resultaterne også, siger Henrik Kjeldsen.