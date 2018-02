Estiske Karl Mööl. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge tester estisk landsholdsspiller

Sport DB - 14. februar 2018 kl. 11:13 Af Jeppe Lodberg

HB Køge mangler en kontraktfri back for at komplettere truppen, der efter afgangen af stamspillerne Malte Amundsen og Mark Gundelach kun tæller 21-årige Gustav Gjøg og den 19-årige lejesvend for foråret, Gregers Arndal-Lauritzen.

Portugisiske Pedro Almeida var en sådan og var med på 1. divisionsklubbens træningslejr i Tyrkiet, men han var en for lidt forsvarende backtype, så han blev ikke tilbudt kontrakt.

Det er backen Karl Mööl fra Estland heller ikke blevet, og cheftræner Henrik Lehm tør ikke komme med et bud på, om han bliver det, efter at den 25-årige ester har deltaget ved træningerne mandag og tirsdag.

- Jeg kan selvfølgelig ikke vurdere ham efter to træninger, for ét er træning noget andet kamp. Det eneste kamp, jeg har set ham i, er de videoer, vi har fået tilsendt, og man skal f... være en dårlig fodboldspiller, hvis ikke man klippe tre et halvt minuts højdepunkter fra sin karriere sammen, så man fremstår som en verdensstjerne, siger Henrik Lehm med et smil og føjer til:

- Men han har gjort et fint indtryk. Han har noget alder, og man kan se, at han spiller modent. Han forsvarer godt og arbejder stenhårdt, så jeg glæder mig rigtigt meget til at se ham på lørdag mod Hvidovre, der helt sikkert rykker op i 1. division og specielt har nogle rigtigt gode angribere.

Efter træningskampen - den næstsidste inden sæsonpremieren i Fredericia den 4. marts - tager Lehm en snak med Karl Mööl, og får han en tommelfinger opad, så tør esteren allerede godt nu love, at han gerne bytter tomlen med en underskrift.

- Jeg har fået et godt indtryk. Det virker som en god klub, hvor der er styr på faciliteterne og behandlingssektoren og administrationen. Og træningen har været rigtigt god. Der er godt tempo i, og jeg kommer ud af min komfortzone. Jeg skal yde mit allerbedste for at kunne følge med, siger Mööl.

- Jeg tror, at det er et fint niveau. Jeg har spillet fire år for Nõmme Kalju i den bedste række i Estland, hvor de første tre kan spille med hold i Europa. Kalju er en af de tre, og jeg har spillet 16 Europa League-kampe - men jeg ville ikke forlænge min kontrakt, fordi jeg gerne vil udvikle mig videre. Tage næste skridt. Der er danske og andre skandinaviske klubber kendt for at være et godt sted at udvikle sig, og det er jeg sikker på, at HB Køge også er.