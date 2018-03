HB Køge tabte til bundhold

HB Køge gik efter og håbede på at vinde over 1. divisions bundhold fra Brabrand i skærtorsdags udekamp mod Brabrand. Århus-holdet vandt 2-1 efter et føringsmål allerede efter halvandet minut. Alexander Bah udlignede efter pausen, hvorefter Daniel Arrocha begik frispark til et rødt kort.

- Vi kunne have været klar fra start. Det var vi ikke. Det er det sædvanlige, det der med, at man nogle gange tror, at det kommer af sig selv, selvom vi både har snakket om det og alle mulige andre ting. Der var mange ting vi kunne have gjort anderledes, men jeg vil sige, at det godt nok er sjældent, at jeg som træner oplever, at så mange har en off-day, som tilfældet var i dag.