Andreas Hansen finder håndtaget på bolden og redder Austin Rodolphs straffespark. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge smaskede Esbjerg 3-0 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge smaskede Esbjerg 3-0

Sport DB - 26. november 2017 kl. 16:24 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan det kaldes en drømmestart at få et straffespark imdo sig efter eksakt seks minutters spil ?

Ja, det kan det godt, når den just kårede »årets spiller« kaster sig til den rigtige side og af to omgange finder håndtaget på bolden, sådan som Andreas Hansen gjorde det for HB Køge i efteråerets sidste kamp søndag mod Esbjerg.

Sådan en målmandsredning giver selvtillid til hele holdet og nok en smule gummiben hos »uskarpretter« Rpdolph Austin og gæsterne fra det vestjyske.

Den fik i hvert fald HB Køge-midtstopper Daniel Arrocha til - dobbelt så langt henne i kampen - at servere en fin dybdebold til Mark Gundelach, som kom til baglinjen og inde foran mål fandt Martin Koch fri af Austins opdækning, og sådan en bold pander 1. divisions topscorer 13-14 stykker ud af 15 i rusen.

1-0 og midtvejs frem mod pausen 2-0, da Kristian Andersen servede et hjørnespark ind fra venstre. Start-debutant Oliver Lassen fik ikke panden på, men pyt for bag ham stod Mikkel Wohlgemuth helt udækket og kunne score et af de nemme mål.

HB Køge sad på flæsket, men lige efter den halve time kom Esbjerg-angriber Mark Brink i feltet i sin venstre side og med et stille chip spillede han Jesper Lauridsen i mano-a-mano med Andreas Hansen på kanten af det lille felt.

Fik vi fortalt, hvem der inden kampen blev kåret til årets spiller?

Super armparade, og den efterfølgende belejring af HB Køge-feltet, som esbjergenserne forsøgte at iværksatte gav to gigantiske omstillingssituationer til hjemmeholdet.

»Årets talent« i HB Køge, Alexander Bah skød over på den første, og på den anden var han uselvisk og spillede på tværs til Martin Koch, der dog formåede et inderside forbi tomt mål fra omkring pletten.

Esbjerg benyttede pausen til at udskifte Anders Dreyer, som ellers kantspilleren, som HB Køge havde frygtet mest.

Han havde intet fået udrettet udover at have fremprovokeret det indledende straffespark, og cirka det samme kan man sige, at »de efterladte« holdkammerater fik det gennem de sidste 45 minutter trods periodevis voldsomt tryk mod HB Køge-feltet.

Så var der mere snit over hjemmeholdets omstillinger. Specielt den Malte Amundsen sendte Alexander Bah på i det 64. minut. »Gambi« fik vristet sig fri af Austin og præcist afsluttet uden om handskerne på Jeppe Højbjerg og sendt fladt i mål ved fjerneste stolpe til 3-0.

Dermed blev det, selv om Bah med 20 minutter igen kom til en lignende mulighed, men denne gang valgte »den uselviske« igen, hvorpå Mikkel Wohlgemuth sendte bolden snert forbi fjernste stolpe. Og forbi Ahmed Hassan i overtiden ramte trekantsammenføjningen efter solotur og indlæg af Mark Gundelach.