Send til din ven. X Artiklen: HB Køge sluttede sæsonen med uafgjort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge sluttede sæsonen med uafgjort

Sport DB - 20. maj 2018 kl. 15:41 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foran hele 4432 tilskuere sluttede HB Køge søndag med 0-0 ude mod Esbjerg - og dermed ender HB Køge som nummer fem i 1. division.

Det var uden tvivl hjemmeholdet, der var den dominerende part i størstedelen af 1. halvleg - uden at Esbjerg dog ligefrem vadede i chancer. Derfor var det da også lidt en tilfældighed, som efter ni minutter var tæt på at bringe værterne foran. Et frisparksindlæg i venstre side fik lov at sejle hele vejen gennem HB Køges felt, inden bolden studsede og ramte bagerste stolpe.

Midtvejs i halvlegen viste sjællænderne så for første gang, at omstillingerne kan være virkelig farlige, og efter en lang solotur sparkede Alexander Bah en meters penge forbi mål.

Og i det 40. minut havde Lee Rochester gerne set et straffespark i HB Køges retning, da han fik et mindre puf i Esbjergs felt. Meeen - det havde nok været et straffespark af de lidt tynde.

Noget tættere var det imidlertid på scoring til hjemmeholdet kort før pausefløjtet, da den lynhurtige Emmanuel Essigba slap fri i venstre side og sprintede ind i feltet. Men på hans tværpasning tæt under mål, kom Abdul Mumin glidende og reddede bolden ud af farezonen.

På forhånd havde HB Køge jo en spinkel chance for at komme i playoff-spillet, hvis man selv vandt, og Brabrand og Fredericia gjorde det samme. Men ved pausetid var dén chance yderlige formindsket, idet Brabrand var bagud med 0-1 i Viborg.

Hvis HB Køge pga. ovenstående havde mistet lidt af oprykningshåbet i pausen - så skjulte man det til gengæld ualmindeligt godt.

For 2. halvleg var knapt kommet igang, før Lee Rochester efter stor tøven i Esbjerg-forsvaret var alene igennem. Men i stedet var at sparke på mål, forsøgte han med en tværpasning, som dog løb ud i sandet. Bare minuttet senere var Rochester dog på færde igen, da han med en flot stikning spillede Gregers Arndal helt fri - men fra en 12-13 meters afstand sparkede Arndal lige på Viborg-keeper Jeppe Højbjerg. En kæmpe mulighed!

Som 2. halvleg skred frem, tabte kampen dog mere og mere intensitet, og det hang givetvis sammen med stillingerne i de øvrige kampe med 20 minutter igen. For HB Køges del havde Brabrand godt nok udlignet mod Viborg, men til gengæld var Fredericia så kommet bagud med 1-2 mod Vendsyssel.

Og for Esbjergs vedkommende håbede man på Vejle-nederlag i Thisted, for så ville en sejr over HB Køge betyde direkte oprykning til Superligaen. Men hér førte vejlenserne med 2-0 - og så var der sådan set ikke meget andet end æren tilbage at spille for for begge hold.

Det gjorde de så nogenlunde begge to - og i overtiden ramte Esbjergs Anders Dreyer så sammenføjningen - på kampens første chance i en halv time. Scoret blev der dog ikke, og 0-0 var et helt fair resultat.