Andreas Hansen reddede straffesparket til sidst. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge sled sig til et point Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge sled sig til et point

Sport DB - 16. maj 2018 kl. 21:03 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge havde de fleste løse og halve chancer, men scorede kun en gang, og da Viborg også gjorde det samme endte topopgøret i 1. div. 1-1 onsdag aften.

Fra en let søvnig kamp i starten gik opgøret mod slutningen over i en ren slagudveksling, hvor HB Køge jagtede udligningen, efter at Jonas Kamper havde bragt Viborg foran efter et kvarter.

Talrige gange spillede HB Køge sig igennem og havde bolden mest, men kunne ikke score før til allersidst, hvor et koks i feltet efter et hjørnespark endte med, at Martin Koch prikkede 1-1 ind.

I den vilde afslutning stjal dommer Benjamin Svedborg billedet i det 93. minut med et straffe dømt til Viborg, da han mente, at Lee Rochester gik i ryggen på en Viborg-spiller. Straffesparket tog Andreas Albers, men brændte på det skammeligste, da Andreas Hansen lagde sig ned og reddede.

Og for at gøre det helt klart: Den kamp skulle HB Køge have vundet, og det havde været fuldt fortjent. Viborg hverken kan eller vil ret meget, og for HB Køges vedkommende er situationen nu den, at holdet skal vinde i Esbjerg søndag, mens Viborg og Vendsyssel skal tabe. Brabrand skal blandt andet slå FC Roskilde.

HB Køge har altså i den grad noget at spille for, og spørgsmålet er, om Henrik Madsen er med. Han humpede fra banen mod slutningen med det, der måske er en knæskade. Det vil vise sig de kommende dage.