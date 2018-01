I lørdagens hjemmekamp mod Avarta spiller HB Køge ikke længere i Nike, men i tøj fra Capelli Sport.

HB Køge skifter tøjleverandør

Sport DB - 19. januar 2018 kl. 16:31 Af Anders Kamper

Fodboldkluben HB Køge og det amerikanske sportsbrand Capelli Sport har indgået et, med HB Køges ord »spændende og perspektivrigt samarbejde«, der betyder, at Capelli Sport over en 6-årig periode vil være tøjleverandør for HB Køge.

- Samarbejdet med Capelli Sport er HB Køges største tøjaftale til dato og indledningen på et spændende samarbejde. Vi har over en lang periode ført drøftelser med Capelli Sport om et muligt samarbejde, og allerede tidligt i forløbet har vi fået et indtryk af Capelli Sport som en stærk og professionel samarbejdspartner og vi er meget glade for at være kommet i mål. Capelli Sport har udvist stor interesse for at gå ind i HB Køge, og det har været vigtigt for os at mærke, at de har villet os, sigerHB Køges direktør Per Rud i forbindelse med aftalens indgåen.

- Capelli Sport er vi forvejen tøjleverandør til en lang række af fodboldklubber i hele verden, og har haft et ønske om at styrke deres profil på det nordeuropæiske marked. Her ser de HB Køge som en god mulighed for at øge kendskabet til dem. På sigt kan samarbejdet også betyde mulighed for samarbejde med andre klubber i både Europa, Afrika, Nord- og Sydamerika og USA som har Capelli Sport som tøjleverandører. Det er en meget spændende mulighed for at kunne se nærmere på talentfulde spillere fra andre dele af verden, og noget vi glæder os meget til.

Kay Mourheg, der er Executive Vice President for Capelli Sport:

- Hos Capelli Sport er vi meget glade for aftalen og ser frem til vores samarbejde og glæder os til at byde HB Køge velkommen i vores familie. Jeg er personligt meget glad for, at HB Køge blev vores første klub i Skandinavien. HB Køge arbejder ikke bare ud fra den samme filosofi som os med stor fokus på talentudvikling. Hele teamet bag HB Køge er også gode mennesker. Det bliver et sjovt og succesfuldt samarbejde, siger han på HB Køges hjemmeside.