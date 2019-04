Nicklas Frenderup stopper også i HB Køge til sommer. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge skal nu finde to målmænd

HB Køge skal nu finde to målmænd

Sport DB - 16. april 2019

Ikke bare må HB Køge sige farvel til målmand Andreas Hansen til sommer, hvor han rejser til Superligaklubben AaB.

Nu ligger det også fast, at HB Køge skilles med Nicklas Frenderup, der kom til klubben under træningslejren i februar.

Frenderup, der også står for Trinidad & Tobagos landshold, var ellers udset til at overtage efter Andreas Hansen, men parterne har ikke kunnet blive enige om en kontrakt gældende efter 30. juni.

- Det kunne vi ikke, og det er ærgerligt. Jeg er fra Køge, så det kunne være sjovt at stå. Nu er det meldt ud i god tid, så vi begge kan finde en anden løsning. Jeg har tilbud fra Norge, men jeg vil gerne prøve noget andet.

Var I langt fra hinanden?

- Det var vi nok, men det sportslige og alt andet er rigtig fint, så det er lidt ærgerligt. Det skal hænge sammen, og jeg er glad for at være i klubben og vil gøre mit bedste for at slutte godt af og hjælpe holdet hele vejen, selv om jeg ikke spiller, siger Nicklas Frenderup. Han er åben for det meste, og her må Gold Cup i maj godt blive et godt afsæt for et skifte til nye græsgange end HB Køges.

Her skal direktør Per Rud nu finde to målmænd.

- Vi har ikke set Nicklas som 1. målmand, og jeg har forståelse for, at det ikke hænger sammen for Nicklas. At Andreas stopper, har vi vidst i et halvt år, og vi er i fuld gang med at finde hans afløser og den anden. Vi afsøger herhjemme og i udlandet, og vi er fortrøstningsfulde, siger Per Rud.

- Vi har kigget på mange og forhandler, så vi skal nok finde en løsning. Der er mange muligheder, og det optimale for os er, at vi har en mere lige duel mellem målmændene end vi har haft.

- Nicklas er her, men det er Andreas der står hver gang, så skal vi have to, der er mere lige, siger Rud.