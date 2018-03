HB Køge-cheftræner Henrik Lehm er glad for, at han kommer til at dirigere tropperne på stadion i Herfølge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

HB Køge på græs

Køge Kommunes græseksperter vendte fredag tommelfingeren op mod den himmel, der har haft det med at spy sne og minusgrader ud i en lind og tætsiddende strøm i det såkaldte forår, og det var jo ganske heldigt for HB Køge, for de gjorde det efter at have inspiceret Capelli Sport Stadion og dermed står det klart, at søndagens hjemmekamp mod Vendsyssel i 1. division bliver spillet på rigtigt græs.