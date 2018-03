HB Køge tabte 0-1 i Viborg. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge mistede pusten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge mistede pusten

Sport DB - 18. marts 2018 kl. 17:20 Af Kasper N. Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en ellers fin 1. halvleg gik HB Køge i stå i de sidste 45 minutter, og så tabte de blå-sorte med 0-1 i søndagens udekamp mod Viborg.

Hvis Viborg på papiret var små favoritter grundet hjemmebanefordelen, så var det nu ellers svært at få øje på fra kampens start. Uden ligefrem at være totaldominerende var det køgenserne, som var mest »på bolden« - uden at man dog var specielt god til at holde på den længere tid ad gangen.

Men særligt i gæsternes højreside fik man lagt et godt tryk i 1. halvleg. Den nytilkomne Abdul Mumin var angrebslysten, så man til tider helt glemte, at han på papiret spiller højre back. Men hans samarbejde med Lee Rochester på kanten gav hele tiden anledning til uro i Viborgs bagerste geledder.

Efter en lille halv times spil kom HB Køge frem til sin største chance i halvlegen, Da Henrik Madsen efter en nedfaldsbold fik chancen fra kanten af feltet, men hans halvflugter strøg en meters penge forbi mål.

Mod slutningen af halvlegen fik Viborg flere gange held til at presse spillet længere frem på banen, og efter 38 minutter var det ved at give pote, da Christian Moses lidt tilfældigt stod fri midt i feltet, men hans flade spark blev blokeret af Jean Claude Bozga i udeholdets midterforsvar.

I halvlegens overtid var Kristian Andersen til gengæld centimeter fra at bringe HB Køge foran, da han efter et lækkert lob over en Viborg-forsvarer »spillede sig selv fri« og fra en position et par meter inde i feltet sparkede snert forbi fjerneste stolpe.

Hele 1645 tilskuere havde fundet vej til Viborg Stadion - et imponerende tal taget den isnende kulde og hårde kuling i betragtning. Af disse var der dog sikkert enkelte, der fortrød, at de ikke tog hjem i pausen - for 2. halvleg var langt henad vejen gabende kedelig.

Ikke at intensiteten var væk, men alle optræk til poleret spil eller store chancer fortog sig i duelspil eller fejlafleveringer - fra begge mandskabers side.

Det vil sige lige indtil 20 minutter før tid. Hér blev et HB Køge-hjørnespark forlænget på midten, inden bolden havnede for fødderne af Alexander Bah præcis ved hjørnet af det lille felt. Men Bah fik høvlet bolden over mål - og minutter efter blev han flået ud af træner Henrik Lehm. Den chance var stor, og det vidste Bah godt.

To minutter senere var det så Viborg, der bankede hårdt på døren, og tæt under mål fik George Fochive "gledet" en tværpasning lige uden om mål. Endelig levede kampen igen.

Måske lidt for meget set med HB Køges øjne, for efter et indkast i højre side efter 74 minutter modtog Viborg-angriber Andreas Albers bolden omkring straffepletten. Hér lavede han en smart sparkefinte, inden han i næste nu bankede bolden i nettet til 1-0 - uden chance for Andreas Hansen i målet.

Meget mere skete der ikke opgøret, og så måtte HB Køge tage den lange vej hjem uden point i bagagen.