HB Køge lejer forsvarsspiller i Brøndby

- Jeg kender Gregers godt efter at have trænet ham to år i Brøndby. Jeg forudser, at han falder godt ind i omklædningsrummet, da han er en super fyr, der altid er glad og positiv. På banen er han en dedikeret vindertype, der altid giver sig selv 100 % til træning og i kamp. Han kommer med masser af fart, fysik og duelstyrke og en stor løbekapacitet, fortæller Henrik Lehm om Gregers Arndal-Lauritzen.

- Der er naturligvis interesse for en spiller som Malte, og for at sikre os, har vi besluttet at hente Gregers ind. Malte har stadig en lang kontrakt med HB Køge, så vi vælger i samspil med Malte at sælge, når tiden, klubben og økonomien er den rette, siger sportschef Per Rud til klubbens hjemmeside.