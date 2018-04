HB Køge i skuffende nullert mod Skive

Der var ikke den fjerneste duft af superligaen over foretagenet, og i de første 45 minutter var der gæsterne, der spillede bedst, mens de blå/sorte brugtre kræfterne på at løbe efter bolden og mestendels smide den væk igen i en hulens fart, når de fik fat i den.

Andet et et par halve målchancer kom Skive ikke, mens HB Køge efter 36 minutter endelig lykkedes med planen om at komme afsted i bagrummet. Lee Rochester driblede i feltet og kom til en fin skudmulighed - hvis han havde været venstrebenet. Det er han ikke, og ved det - så viere med bolden til Magnus Häuser, der trykkede af, men Skive-keeper Aleksandar Stankovic reddede fin til hjørnespark.

Der kom lidt mere boldspil og fart i hjemmeholdet efter pausen, og et par gange inde for de første syv minutter erobrede Häuser bolden og sendte Kristian Andersen på dribletur i Skives felt. Men der kom intet ud af det, og heller ikke, da Martin Koch blev taget med som sidste station.

Gæsterne kom bedre med i den midterste del af anden halvleg, inden HB Køge pressede på til sidst, men de kunne have spillet til søndag formiddag uden at score. Største mulighed faldt to minutter inde i overtiden, da Gregers Arndal-Lauritzen headede et Martin »Polle« Christensen-indlæg fra højre et par meter forbi fjerneste stolpe.