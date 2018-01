Se billedserie Malte Amundsen på kunstgræsset.

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge i gang i kulden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge i gang i kulden

Sport DB - 08. januar 2018 kl. 22:07 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 19-årig gut på en halvårlig lejekontrakt var den eneste nye spiller, der var med, da HB Køge i går havde årets første træning efter fem ugers pause.

Ja, og så var Gregers Arndal-Lauritzen der rent faktisk ikke, da spillerne lavede den såkaldte bip-test i Herfølge Hallen og bagefter rørte bolden på det iskolde kunstgræs.

Gregers Arndal-Lauritzen var i stedet igennem en mere avanceret fysisk test i hjemklubben Brøndby, der giver HB Køge et mere præcist billede af, hvor han står netop nu.

Med i går var så HB Køges tidligere angriber Tobias Thomsen, men det er kun for at holde sig i form, inden han finder en klub, ligesom Martin "Polle" Christensen trænede i vægtrummet, indtil han finder ud af, om HB Køge er hans nye klub efter et par sæsoner i svenske Helsingborg og endnu flere forinden i Åtvidaberg.

HB Køge er dog godt besat på kanterne, så det er ikke givet, at "Polle" kommer på kontrakt i HB Køge.

Midtbanespiller Mikkel Wohlgemuth var ikke at se blandt de relativt få spillere, da han har fået fire dage til at vise sig frem i den tidligere svenske storklub IFK Göteborg med henblik på et salg, da hans kontrakt løber ud til sommer, hvorfor han så er transferfri.

Ahmed Hassan har også fået muligheden for at se sig omkring i erkendelse af, at han ikke har fået meget spilletid i 2017.

Derfor var der ikke meget mere end lige over en startopstilling til træning i går, hvor Lee Rochester ikke uventet var bedste mand i bip-testen, hvor det gælder om at kunne løbe så mange meter som muligt mellem to punkter, som skal rammen før eller mindst samtidig med et bip.

En efter en faldt spillerne fra med lungerne udenpå trøjen, og til sidst stod duellen mellem Rochester og veteranen Henrik Madsen.

- Man skal bare smadre igennem, og min sko er lige så smadret som mig lige nu, siger Lee Rochester og fremviser en løbesko, der har set bedre dage.

- Sådan har mine lunger det også nu! Vi har alle fået et træningsprogram, vi skulle passe over julen, og det har jeg fulgt. Jeg ha måske også det genetisk med mig, at jeg er hurtigt om at komme i form, så denne test er fin for mig.

Der har dog været tid til at være hjemme hos forældrene på Lolland for at hygge, slappe af og spise godt.

- Lidt på sidebenene kan ikke undgås, når det har været jul, og jeg har spist og hygget mig, og min mor laver god mad! Det skal nok komme af, så vi er skarpe til tiden, og der er god tid, siger Rochester.

Her er der billeder fra første træningsdag.