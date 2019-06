HB Køge henter ung forsvarsspiller

- Oliver er lokal og har været i moderklubben Herfølge Boldklub og HB Køge som både U17 og U19-spiller. Han kender derfor klubben, og vi er glade for at byde ham velkommen hjem. Oliver er højre back, men kan også spille centralt i forsvaret. I HB Køge får Oliver mulighed for at bevise sig og for at tage skridtet fra ungdoms- til voksenfodbold, og vi tror på, at vi kan hjælpe ham med at tage det skridt og samtidig hjælpe hans videre udvikling godt på vej, siger HB Køges sportsdirektør Per Rud til hbkoge.dk.