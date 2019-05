Se billedserie Martin Vingaard tager halvandet år mere i HB Køge. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge forlænger med to profiler

Sport DB - 29. maj 2019 kl. 12:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Martin Vingaard er klar på endnu en tørn i HB Køge-trøjen. Den tidligere landsholdsspiller, der kom til HB Køge i slutningen af april, har skrevet under på en halvandet årig kontraktforlængelse.

Det skriver HB Køge i en pressemeddelelse.

- Vingaard bringer noget kvalitet, erfaring og lederskab til vores klub. Det har vi kunnet se fra starten. Da vi skrev med ham, havde han ikke spillet kampe på højt niveau i syv måneder, men han har genfundet kampformen, og fik fuld spilletid i sæsonens to sidste kampe. Han er stadig sulten, og vi tror på, at kan hjælpe os frem i tabellen.

- Ikke mange spillere har opnået og prøvet det, som Vingaard har, og derfor vil han kunne være en stor inspiration for vores mange unge spillere, og en som de kan lære af og læne sig op ad. At vi også har tænkt Martin ind i dagligdagen ses af træneruddannelse, og arbejde med klubbens største talenter, siger HB Køges sportsdirektør, Per Rud, i pressemeddelelsen.

Vingaard glæder sig over at have fremtiden på plads i HB Køge, hvor han er faldet godt til og kan desuden se frem til at sideløbende at påbegynde træneruddannelse.

- Jeg er super glad for at være her, og jeg ser et kæmpe potentiale i klubben, som jeg gerne vil være en del af i fremtiden. Jeg er gennem de seneste par måneder blevet endnu mere bekræftet i, at jeg stadig har noget at byde ind med som fodboldspiller, og det betyder meget for mig, at jeg kan fortsætte med at spille, da jeg stadig har en kæmpe sult og jeg glæder mig til at få en endnu større rolle på holdet i næste sæson, siger Vingaard.

- Jeg kom til klubben mere end halvvejs inde i foråret, så jeg glæder mig til at få en god opstart med holdet, så jeg kan få bygget min form op til den nye sæson. På den baggrund har jeg også store forventninger til, at jeg vil kunne gøre en forskel både på og udenfor banen. Jeg vil være en del af morgentræninger og få en mentorrolle for klubbens unge spillere, hvilket jeg glæder mig enormt meget til, siger Martin Vingaard.

Også den 20-årige Liam Jordan har forlænget sin kontrakt med HB Køge - i hans tilfælde med yderligere et år. Således at den sydafrikanske landsholdsspiller nu er i HB Køge frem til sommeren 2021.

- Liam har et kæmpe potentiale, og vi er enormt glade for, at han har valgt at lægge yderligere et år oveni kontrakten. Liam kom til klubben for halvandet år siden, på et tidspunkt hvor udviklingen stod lidt stille som følgende af manglende spilletid i hans klub i Portugal. Hos os har han genfundet spilleglæden og har udviklet sig til at være en af profilerne med både mål og assists, siger Per Rud.