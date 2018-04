HB Køge - Vejle 1-1

9. min. Løs Vejle-chance.

18. min: 1-0: Lee Rochester. Godt opstil i højre side af Karl Möol og Alexander Bah, som ender med, at Möol afleverer til Rochester foran mål. Et træk, og bom. 1-0.

29. min.: Fladt skud forbi mål af Louati.

HB Køge kæmper som besatte mod en tamt Vejle-hold, der kan spille i dagevis, uden at score. Sådan ser det ud.

Ikke så underligt, at holdet har spillet fire kampe uafgjort i træk og scoret et mål i de kampe. Ikke meget Superligaglans over det pt.

Meget spil mellem felterne.

39. min.: Bah og Rafael Mortensen i godt samarbejde. Men intet ud af det.

1-1: Allan Sousa (str). Begået af Karl Möol, der holdte Louati nede på et indlæg. Sousa scorer højt i målet.

Pause. Ingen stor kamp hidtil af nogen af holdene.

2. halvleg er i gang.

50. min.: Vejles Memija nede i græsset.

Begge hold kæmper med at få sammenhængende spil til at køre.

64. min.: Godt Vejle-opspil i venstre side, men HB Køge rydder op foran mål.

67. min.: Godt angreb af HB Køge, ender med hjørne.

75. min.: Behjertet skud af indskiftede D'Avila - rammer måltavlen.

78. min.: KÆMPE chance til HB Køge, da Lee Rochester drøner et fladt indlæg over mål i feltet.

82. min: Gregers Arndal i duel med Louati. Str? Nej.

86. min.: Lee Rochester skyder over mål.

88. min.: Lee forsøger igen. Over mål.

89. min: Vejle header over mål.

Vejle maser godt på. HB Køge lever på omstillinger.

93. min.: Mikkel Wohlgemuth over på i feltet efter indlæg af Kristian Andersen.

Fint forsøg af Vejle i feltet, men Andreas Hansen redder.

Slut. Kampen ender 1-1.

Holdopstillinger:

HB Køge: Andreas Hansen – Karl Möol, Jean Claude Bozga, Abdul Mumin, Gregers Arndal Lauritzen – Lee Rochester, Henrik Madsen (70./Magnus Häuser), Mikkel Wohlgemuth, Alexander Bah – Rafael Mortensen (70./Kristian Andersen), Martin Koch Helsted.

Vejle: Pavol Bajza – Kerim Mimija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Viljomur Davidsen (72./D'Avila Ba Loua)– Allan Sousa, Nicolaj Madsen (72./Nicolaj Ritter), Jacob Schoop, Simone Branca, Imed Louati – David Arshakyan (46./Peter Utaka)).