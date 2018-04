Mark Gundelach savner marginaler og sejre i FC Roskilde. Foto: Anders Kamper

Sport DB - 24. april 2018 kl. 16:04 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes Mark Gundelach havde selvsagt håbet på mere end en bundpalcering, da han i vinter skiftede fra HB Køge til FC Roskilde.

Status for FCR er 31 point i denne sæson, mens Gundelachs tidligere klub, HB Køge, holder fast i toppen med 43.

- Vi havde da alle sammen håbet, at det ville have været bedre og at vi havde ligget højere oppe i tabellen og fået bedre resultater. Sådan har det ikke været, og vi har været uheldige undervejs, hvor vi har spillet gode kampe og brændt store chancer. Vi har bare ikke fået det udnytte, som vi havde håbet, siger Gundelach, der ydermere så rødt sidst i kampen mod Vejle i fredags og nu har karantæne på lørdag hjemme mod Thisted.

Hvad er din udlægning af Jeres nedtur?

- Det er svært at sige. Det er små marginaler, der afgør, om man vinder eller taber 1. division, og der har vi ikke formået at få marginalerne over på vores side. Derfor taber man - eller vinder ikke - de tætte kampe, siger Gundelach, der selvfølgelig følger med i resultater og stillinger og ved alt om, hvor HB Køge ligger.

Gør det ondt på dig at se dem ligge deroppe?

- Neeej, men hvis de skal spille play off om oprykning, så vil jeg da tænke okay...rykker de nu op? Nej. Det er nogle gode drenge dernede, og jeg har haft det godt der, så jeg håber det bedste for dem. De fortjener den succes.

Men du havde vel håbet, at I skulle være med deroppe i nærheden?

- Ja. Jeg havde måske ikke regnet med at skulle spille med om oprykning, men jeg håbet på en en bedre start på foråret. Helt sikkert. Nu handler det om at få nogle sejre, for det er dem, der tæller. Alt andet er sådan set lige gyldigt lige, også om vi spiller flot. Vi skal vinde kampe, og det får vi ved at blive ved med at klø på. Niveauet er godt til træning, og truppen fejler ikke noget. Det skal nok komme, siger »Gunde«.