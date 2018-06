Greves nødvendige storsejr

For anden kamp i træk lykkedes det at holde nullet, og i den anden ende af banen peb målene ind, så Greve vandt lørdag med hele 5-0 over for længst nedrykningsdømte Lyseng.

Men det var ikke nok til at kravle over stregen for Claus Larsens tropper i 2. divisions kvalifikationsspil, da de nærmeste konkurrenter både over og under Greve også vandt deres kampe. Snarere var storsejren et »must« for at holde liv i overlevelsesdrømmene.