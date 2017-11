Mathias Gehrt - her mod Fredericia - sikrede FC Roskilde et enkelt point. Foto: Jens Wollesen

Gehrt sikrede FC Roskilde et point

Det ene point var for roskildenserne dog ikke nok til at holde Fredericia bag sig i tabellen, og det var også tæt på, at Nykøbing FC var strøget forbi via sejr over HB Køge, men også dér udlignede gæsterne sent.