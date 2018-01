Odder følte sig bortdømt efter det store nederlag til TMS Ringsted. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Frustreret Odder-træner i Ringsted

Sport DB - 20. januar 2018 kl. 21:58 Af Anders Kamper

Han råbte, han gestikulerede, tog sig hovedet, rystede på samme, men der var ikke noget at gøre.

Odders træner, Jacob Trangeled Knudsen, fandt ingen hjælp eller sympati fra hverken dommerne eller DHFs observatør undervejs i nederlaget på 22-35 til TMS Ringsted lørdag eftermiddag.

- Med så stor en skævvridning, er det altså svært at spille håndbold, lød hans ord blandt andet til DHF-manden på stedet, men de blev afvist.

Træneren følte sig bortdømt.

- Jeg er frustreret over, at vi falder sådan fra hinanden i 2. halvleg og slet ikke kan være med på nogle parametre. Vi mødte bare et godt hold, og det tager jeg hatten af for.

Men dommerne...

- Når man taber 8-1 i udvisninger (det var 6-1, red.) og 7-0 i straffekast (det var 4-0, red.), så fortæller det, at noget er galt, for det er sjældent, der er så stor forskel.

Hvorfor fortæller det noget?

- Jeg synes, der bliver lagt pres på dommerne fra et fantastisk hjemmepublikum, og dommerne tøver et par gange, og de små tvivlskendelser får TMS. Jeg skal lige se på video, om vi har ret, men det er makabert, når man ser en kamprapport med de tal.

Men er det ikke det, man oplever mellem to hold, hvor der er så stor forskel?

- Jo...men vi slog altså TMS hjemme og var kun bagud med to ved pausen. Der var forskel i 2. halvleg, men det her er jo ikke Venezuela mod Tyskland ved et VM. Den forskel er der ikke.

- Vi føler os snydt, men jeg vil godt sige, at var vi ikke blevet snydt, havde vi tabt 25-30, og så havde vi stået med en anden mavefornemmelse. Det kommer til at virke voldsomt, når TMS vinder så stort.

Hvad er din forklaring på 2. halvleg?

- Vi havde nogle klare aftaler om, at vi ville lukke midtzonen for skud fra Lasse og på Olivers fine afvikling samt på Riis, der pludselig kom i kamp. Det lykkedes i 1. halvleg, men ikke i 2. halvleg, og så tog vi for forhastede afslutninger, og der straffede de os omgående.

Var det et Ligahold, I mødte?

- Ja! TMS er det bedste hold, og over tid vil de sætte alle til vægs, og det har jeg hele tiden sagt og vidst. Selvfølgelig rykker TMS op uden problemer, men derfor vil vi da gerne slå dem!

Sagde Odders træner.