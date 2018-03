HØJ-træner Jesper Fredin. Arkivfoto

Fredin er ikke bekymret

Sport DB - 12. marts 2018 kl. 13:37 Af Anders Kamper

Midt i kampen for at undgå nedrykning til 2. division leverede HØJs herrer i 1. division en skuffende indsats især i 2. halvleg lørdag eftermiddag mod Fredericia.

Østjyderne vandt 30-22 efter 14-10 ved pausen, men holdet nåede at føre med 12 mål, før HØJ kom igen og tabte nogenlunde hæderligt.

Men det kunne ikke fjerne billedet af en skidt indsats af Jesper Fredins mandskab mod et Fredericia-hold, der ikke har meget at spille for og burde kunne presses meget mere i Ølstykke.

Derfor hævede Fredin stemmen overfor spillertruppen bagefter, og det stod klart, at han ikke var tilfreds.

Hvad siger du til ordet »pinligt«?

- Jo, det kan man måske godt bruge som et udtryk. På det individuelle niveau var der nogle af vores spillere der leverede pinligt. Jeg ved ikke, hvornår vores stamspillere har besluttet sig for, at man har tabt en håndboldkamp, før slutsignalet har lydt. Særligt vores stamspillere kiggede jeg langt efter i denne kamp. De leverede ikke på et tilfredsstillende niveau. Det handler ikke om håndboldfaglighed - det er sekundært her: Det handler om værdier som vildskab, gejst pog ærgerrighed. Det efterspørger jeg nu, sagde Fredin bagefter.

- Jeg kan ikke forstå, at et hold fra Fredericia, der har en bustur i benene og »sovser« rundt i midten af rækken, kan komme med mere gejst og mere vildskab og større udstråling end vi kan på vores egen bane. Især når vi ligger, hvor vi gør.

I blev nærmest ydmyget undervejs...

- I 1. halvleg knoklede vi og spillede noget udmærket håndbold, men havde vanskeligt ved at få bolden ind bag en velspillende Jimmi Andersen i deres mål. I 2. halvleg hoppede kæden af, efter at vi netop havde kigget hinanden i øjnene i pausen og blevet enige om at knokle endnu mere. Vi skulle vinde på fight, men vi gjorde det stik modsatte.

Hvad er udlægning af, at stamspillere falder ud af kampen?

- Det vil jeg gerne have fundet ud af. Vi har trænet godt i igen op til kampen, særligt stamspillerne har trænet på et højt niveau. Men så kan spillet ikke overføres til kamp, selv om det burde være der, vi skruede 10 procent op og ikke 20 procent ned. Det ærgrer mig rigtig meget, når de spillere, der virkelig skal levere point´ne for os, leverer på så lavt et niveau i 2. halvleg, sagde Fredin.

- Jeg er meget tilfreds med at se indskiftere som Christopher Rasmussen og Andreas Hampe komme ind og levere. Ikke alt fungerede, men de kæmpede og knoklede. Hampe gik forrest, og det er fedt at se ham tilbage igen. Begge to viste, at de ville, og så havde Brian (målmand Jørgensen, red.) nogle gode redninger. Det ærgrer mig, at vi ikke kunne finde den vildskab, der skulle til for at vinde mod et fint Fredericia-hold.

Men dem skal I kunne byde op til dans på egen bane?

- Fredericia er et fint hold og har mange strenge at spille på, og de skulle ligge højere end de gør, og jeg betragter dem som et tophold i rækken.

Men I må ikke tabe til på den her måde?

- Nej. 2. halvleg blev rigtig skidt, og vi ændrede nogle taktiske ting for at komme igen, men så kom vi endnu mere bagud, og det hører med, at vi kom ud i nogle formationer, vi ikke helt er vant til.

Er du bekymret forud for vigtige kampe?

- Ikke bekymret, men vi skal arbejde i ugens løb frem mod en vigtig Stoholm-kamp. Der skal ikke justeres så meget taktisk, men spillerne skal være der mentalt og fysisk, så de har masser af kræfter til at byde Stoholm op til dans. Derfor tager vi derop dagen før, så vi er helt friske til kampen. Og så forventer jeg, at vi leverer på et helt andet niveau intensitets-mæssigt og med ærgerrighed.

Er der nogle af spillerne, der netop nu kæmper for deres fremtid i klubben?

- Nej. Nu gælder det om at vinde kampene, og det er i fokus for os lige nu. Vi skal se, om vi ikke selv kan lukke ballet og klare frisag uden hjælp fra andre.

Sagde Jesper Fredin. Hans hold har fire kampe tilbage i sæsonen - Stoholm, Ajax, Lemvig-Thyborøn og HEI, Skæring.