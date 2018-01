Jesper Fredin under kampen mod TMS. Foto: Anders Kamper

Fredin: - Dalmose blev usaglig

Sport DB - 27. januar 2018 kl. 20:44 Af Anders Kamper

Undervejs i lørdagskampen i Ølstykke var de to trænerbænke i HØJ og TMS Ringsted i verbal clinch med hinanden med bidende bemærkninger, hånlige blikke og afvisende arme, når der skulle kommenteres internt mellem bænkene eller til dommerne.

Alle deltog: cheftræerne Jesper Fredin og Christian Dalmose samt assistenterne Peter Svensson og Per Wulff.

Efter den dramatiske afslutning på kampen, som TMS vandt 25-24, blev det hele så toppet med, at Dalmose ifølge Fredin hældte en skidtspand ud over ham og Svensson - noget med »I rykker ned! I rykker ned!« - og det fortsatte ude i spillergangen, hvor Dalmose endte i verbalkamp med HØJ-målmand Peter Nørklit.

- Kig på tavlen - I tabte! lød fra Dalmose, da han drejede ind i TMS´ omklædningsrum, hvilket fik Peter Nørklit til at vende om på vejen til HØJs.

- Du har vundet, Dalmose, så tag og opfør dig som en mand!

HØJ-træner Jesper Fredin var bagefter ikke tilfreds med kollegaens opførsel.

- Vi kender Christian rigtig fint og på godt og ondt, og jeg har selv haft ham som træner engang og ved, hvilken karakter han er og kan udvise. Jeg vælger at tage det som et skulderklap til vores taktik og indsats, at Dalmose bliver så frustreret, at han begynder at lave og sige mærkelige ting - og blive usaglig. Særligt i slutningen, siger Jesper Fredin.

- Særligt efter kampen blev han usaglig, og det vælger jeg at tage som et stort skuldertræk - at han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Jeg føler, at TMS skal være heldige med, at de kommer herfra med to point og ikke et eller måske nul.

I havde dem på krogen undervejs?

- Jo, vi leverede en fin indsats og tog røven på dem i starten, og det frustrerer dem i kampen, og mange af deres profiler spillede ikke på vanligt niveau. Det giver jeg mine spillere ros for, at det var vores forsvarsindsats, der gjorde udslaget der. Dalmose i sin bedste udgave finder på alle mulige ting og sager og roder rundt i værktøjskassen efter noget, der virker - det fandt han ikke udover nogle situationer i syv mod seks, men vi fik dem hen, hvor vi gerne ville have dem til sidst. Marginaler gav så Ringsted medgangen og målene i de afgørende øjeblikke.

Til sidst skiftede Jesper Fredin ud på målmandsposten og sendte den tidligere TMS-målmand Brian Jørgensen ind i stedet for Peter Nørklit. Det kom der gode redninger ud af, men dem havde Nørklit nu også masser af inden udskiftningen.

- Brian gjorde det fint med gode redninger, så det er fint.

Stod du til sidst og savnede Morten Slundt og Mikkel Sjøberg?

- Nej, egentlig ikke. Vi spiller med dem, der er klar, og så bruger jeg ikke tid på dem, dem ikke er. Jeg ser på dem, der løste opgaven, og det gjorde vi og var millimeter fra at få point med fra kampen mod, på »normale dage«, rækkens bedste mandskab.

HØJ ligger i bundregionen, men sådan betragter Fredin ikke sit hold.

- Vi har haft modgang, men har ikke været dygtige og heldige nok i de afgørende faser til at få point. Vi var tæt på, men vi mangler marginaler og en god portion kynisme, når det skal afgøres, siger træneren.

