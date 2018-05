Kim Bruun var småskadet for Greve næsten hele sidste sæson. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Fra Ligaen til 3. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Ligaen til 3. division

Sport DB - 31. maj 2018 kl. 10:30 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at Kim Bruun helst ville være blevet i Greve Strands Badmintonklub, hvor han de sidste to sæsoner har spillet førstesingle på holdet i Badmintonligaen.

Sådan skulle det ikke blive, og i stedet skal han nu spille holdkampe for Hillerød, der med et brag rykkede ud af samme 2. division, som Greves andethold rykkede op fra i sidste sæson.

Lidt af en deroute, hvis det var den hjemlige holdturnering, det handlede om for den 24-årige ketsjersvinger. Men det er det så heller ikke, og Kim Bruun er glad og helt afklaret med sin situation:

- Økonomisk kunne det ikke betale sig at blive i Greve. De ville have mig pænt meget ned i løn, og det har jeg ikke råd til, hvis jeg skal skaffe penge til alle de internationale turneringer, jeg gerne vil rejse ud og deltage i, så jeg kan komme højere op på verdensranglisten..

- Hillerød kunne skaffe den pose penge, jeg har behov for, så der var ikke så meget at betænke sig over. Ligaen er da superfedt at spille i, og jeg vil da gerne tilbage og spille i dén igen. Men førsteprioriteten er de internationale turneringer, og jeg har så valgt at nedprioritere det at spille holdkampe i Ligaen, siger Kim Bruun.

- Jeg skal som udgangspunkt, og det passer mig egentlig også fint. Det er som regel weekendkampe, og det passer meget godt med, at jeg træner hårdt inde på forbundet i ugen eller er ude til turneringer - dér er jeg tit lige nede og spille lidt restitutionsbadminton i weekenden. Det kan kampe i 3. division så erstatte - jeg regner ikke med at skulle bruge mange kræfter på at vinde mine kampe dér.

Forklarer Kim Bruun, der aktuelt ligger nummer 90 på verdensranglisten.

For et år siden havde han sin bedste placering og lå nummer 53, men sidste sæson var også kendetegnet af skade på skade - med springerknæ, lyske- og rygproblemer samt fibersprængninger en masse - hvilket da også er årsagen til, at Greve ikke turde løbe an med den sydkoreansk-fødte spiller.

I stedet henter klubben Kalle Koljonen (75) tilbage efter et enkelt år i Skælskør, og fortsætter med Dey Subhankar (67). Kim Bruuns singlekammerater i de seneste to år.

- Jeg har trænet i mere end en måned nu for fuldt skrald og har slet ikke nogle problemer. Men det har ikke været nok for Greve, som jeg håber på, at jeg på et tidspunkt kan komme tilbage til. Jeg har haft det rigtigt godt dér, der er rigtigt mange søde mennesker og jeg snakker stadig meget med en del af dem.

- De har valgt at satse på Kalle, og det er jeg overbevist om, at de kommer til at fortryde i løbet af et halvt år, når de ser, hvilke resultater, jeg får lavet, siger Kim Bruun, der i næste uge drager til US Open, hvor han i anden kamp står til at møde selveste Lin Dan for første gang i karrieren.

Og ugen efter gælder det Canada Open.