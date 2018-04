Jonas Jakobsen brækkede sin højre ankel, da han midt i første halvleg ville stoppe en AB-omstilling og vred om. Foto: Jeppe Lodberg

Foråret slut for Jonas Jakobsen

Sport DB - 05. april 2018 kl. 12:34 Af Jeppe Lodberg

Knap 250 tilskuere samt hundeluftere i en radius af en kilometers penge fra kunstgræsbanen ved Grefe idrætscenter var ikke ét sekund i tvivl om, at det var en smertefuld omgang, midtbanespiller Jonas Jakobsen så at sige udsatte sig selv for, da han midtvejs i første halvleg af mandagens 2. divisionskamp ville stoppe et AB-kontraangreb med lidt trøjehiv og en glidende tackling.

For noget gik grumme galt undervejs i det planlagte »professionelle frispark«, og tililende holdkammerater signalerede da også straks udskiftning over mod den bænk, som Jonas Jakobsen ikke blev fragtet over til. Han blev hjulpet direkte i omklædningsrummet, og derfra kørt på sygehuset.

- Og han blev opereret i går for et kompliceret brud. Det er simpelthen så synd for ham. Han er fuldstændig færdig for foråret selvfølgelig, og vi håber bare på at se ham frisk tilbage på banen efter sommerferien. Det er mindst et halvt år, han er ude, siger Greve-cheftræner Claus Larsen om midtbanespilleren, der kom til fra Birkerød op til sæsonstarten - og som Claus Larsen tidligere har haft i Fredensborg.

- Jonas har været en af vores bedste hidtil, og vi er godt nok hårdt ramt. Der må trylles - som vi gjorde mod AB, hvor vi spillede godt.

Siger Claus Larsen, der »har arvet« langtidsskadede Nicolai Clausen fra sidste sæson og fik Mohammed Mojab skadet efter pragtscoring i den allerførste træningskamp mod FC Roskilde. Siden er der røget en brækket tå til Viktor Rysgaard, forstrakte ledbånd i knæet til Luka Dumic og en skade til Mads Heidelbach til.

De fire sidstnævnte håber alle på at være tilbage på træningsbanen i løbet af to-tre uger, så det lysner på sigt. Og - trods Jakobsens uheld - også på kortere sigt. Til lørdagens hjemmekamp mod B93 har Greve sin anfører Anders Hunsballe tilbage efter afsonet karantæne, ligesom Jonas Skovengaard er retur efter en kamps intern karantæne for at sove fra vækkeuret, så han missede skærtorsdags kamp hos VSK Århus.