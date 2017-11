Emma Navne havde høj klasse i 1. halvleg, men faldt i kadence som kampen skred frem. Foto: Jeppe Lodberg.

Flot fight men ingen point til TMS

Sport DB - 25. november 2017 kl. 15:25 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds kvinder spillede langt henad vejen lige op med favoritterne fra Aalborg EH - men i sidste ende blev det dog til et nederlag på 25-28.

Træner Tomas Laursen havde på forhånd understreget, at skulle hans hold have nogen som helst chancer mod topholdet fra Aalborg - så skulle effektiviteten i angrebsspillet være meget høj. Og indledningsvist lykkedes TMS'erne ganske solidt med dét.

En spiller som Emma Navne har i løbet af sæsonen leveret på klart højst niveau i forsvaret, men mod Aalborg var hun strålende i angrebet i det første kvarter. Tre mål og en assist stod bagspilleren for i perioden.

Så dermed blev 3-6 også til 8-8 og samtidig begyndte Sofie Juhl også at tage fra i målet. Sådan da, for målene peb stadig ind i begge ender i 1. halvleg, hvor de to forsvar aldrig rigtig fik fat - for eksempel i de respektive stregspillere.

11-11 hed den efter 22 minutter, og det er faktisk lidt usædvanligt med så mange scoringer i kvindernes 1. division. Men hatten af for at de grønblusede på ingen måde lod sig kyse af de ellers fysisk meget større og stærkere nordjyske gæster. Gåpåmodet virkede efter hensigten for Ringsted, og det virkede ærlig talt som om, et par af gæsternes spilere havde undervurderet TMS en smule.

14-15 ved pausen var absolut hæderligt set med grønne briller, og kort efter pausen udlignede holdet i første minut på straffekast. I sig selv måske ikke noget særligt, havde det ikke været for målscoreren. Det var nemlig Ida Kingo, som efter et væld af skader scorede sit første TMS-mål i omkring et år.

Omkring de 35 minutters spil begyndte gæsterne dog at trække fra. Og da nordjydernes Kaja Kamp kylede kuglen i nettet til 16-20 på haluret, begyndte det måske at ligne en tidlig afgørelse.

Men, men... De evigt fightende TMS'ere ville det umiddelbart anderledes, for pludselig kom den indskiftede Sofie Lang alvorligt i gang, og det samme gjorde holdets kontraspil. Og med fire hjemmescoringer i træk, var sjællænderne pludselig foran med 20-19.

Midten af 2. halvleg bød på en ægte psykologisk magtkamp, hvor de to hold skiftedes til at score mål - med uafgjort hver anden gang, og med en Aalborg-føring ligeledes hver anden gang. TMS havde lagt Amanda Dahl op i en fremskudt 5:1, og om ikke andet øgede det fejlprocenten hos gæsternes ellers meget velskydende backs.

Imidlertid steg også Ringsted-pigernes fejlmængde gevaldigt mod kampens slutning, og det gjorde det svært at hænge på, da udeholdet på ny rykkede lidt fra. Især mange indspil til stregen gik i vasken, og det var med til at afgøre matchen.

Også selv om TMS'erne var tæt på at komme helt op i slutminutterne, hvor Amanda Dahl fik reduceret til 25-26.