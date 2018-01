Fladberg uden makker

- Så ja, jeg har åbenbart ikke nogen makker. Jeg fik også først besked om det, da jeg læste dén historie. Og nej, det vil være synd at sige, at Colberg og jeg har haft en ret god kommunikation på banen.

- Det har været en lang proces, og jeg er selvfølgelig ikke ret tilfreds med, at Frederik ikke har fortalt mig det. Det var egentlig planen, at de skulle have spillet sammen efter VM, men så brækkede Joachim foden, Frederik og jeg fortsatte, og sådan troede jeg, at det skulle være. Jeg synes jo måske nok, at det er vildt, at han vil spille med en 39-årig, der har fire skruer i anklen og ikke har herredouble som sin primære disciplin - men det er jo hans sag, siger Rasmus Fladberg.