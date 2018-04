Lee Rochester ligger skadet på banen og behandles af fys Michael Jørgensen. Foto: Anders Kamper

Fire uger i gips for Lee Rochester

Sport DB - 04. april 2018 kl. 20:50 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den er sort og blå som spilledragten, men det er ikke til at se, for Lee Rochesters venstre hånd er blevet pakket ind i gips, og det skal den som udgangspunkt være de næste fire uger.

For der brækkede en knogle - mellem pege- og tommelfinger - da HB Køges højre kantspiller efter fem minutters spil af 2. påskedags opgør mod Vejle fik braget en bold uheldigt på sig.

- Det er ikke supergodt, og det gør også temmelig ondt, skal jeg hilse og sige. Men det er jo en del af gamet, og selv om det er et superuheldigt tidspunkt, så er der vel aldrig noget godt tidspunkt at blive skadet på, siger Lee Rochester, der onsdag stadig ikke kan løfte ting, men dog synes, at der er begyndt at komme en smule bevægelighed i hånden.

- Jeg var på løbebåndet til træning i dag, og det dunkede da noget i hånden, men jeg forventer da, at jeg kan begynde at være med til de simple øvelser på banen i starten af næste uge.

- Det bliver selvfølgelig ikke noget, hvor jeg risikerer at blive ramt eller støde ind i nogen til en start - men jeg må bare sørge for, at jeg står skarp, når jeg bliver klar igen, siger Lee Rochester, der af hospitalet har fået anbefalet, at hånden skal være i gips de næste fire uger.

- Men jeg skal til tjek tirsdag den 10. april - så må vi se, hvordan helingen går. Først dér kan man sige noget om, jeg eventuelt kan spille med en skinne.

Siger Lee Rochester, og cheftræner Henrik Lehm håber at få godt nyt fra doktorerne.

- Det er virkelig et slag i regningen, at Lee har brækket hånden. Han har enorm betydning for os. Han har så meget energi og humør, og han gejler de andre op både på banen, til træning og i omklædningsrummet. Fem kampe på 15 dage - det er altså noget, der tapper energi, og dér går han forrest.

- Der er ingen tvivl om, at han har haft sin bedste halvsæson og er kommet rigtigt godt i gang med denne. Og hallo - han brækker hånden efter fem minutter, men rejser sig og spiller kampen færdig. Det er ansvar, siger Henrik Lehm og håber på, at han kan nøjes med at have Lee Rochester ude i kampen torsdag i Fredericia samt søndagens i Thisted.