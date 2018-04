VAlon Ljuti scorer til 1-0. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Fint point til FC Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fint point til FC Roskilde

Sport DB - 08. april 2018 kl. 16:49 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan meget vel være, at de havde fortjent alle tre, men spillerne fra FC Roskilde kan alligevel være glade for, at det ene point, der kom ud af søndagens »hjemmekamp« på Herlev stadion via 2-2 med 1. divisions tophold Vendsyssel FF.

For i sidste ordinære minut - efter at roskildenserne havde moset rigtigt godt på for en afgørende scoring uden at komme til de helt oplagte muligheder - fik Vendsyssels Ogude en chance ud af det blå, og Frederik Schram måtte hive en redning af en anden verden ud af handskerne for at redde det umanerligt tørre drøn.

I overtiden appellerede FC Roskilde hidsigt for straffespark for »hands« - men det blev der kun dømt én gang i kampen, og det var efter 33 minutters spil, da Daniel Stenderup efter nærkamp med samme Ogude røg ned i eget felt og fik sat hånden direkte oven på bolden.

Ogude scorede stensikkert fra 11-meteren og udlignede dermed Valon Ljutis frække føringsmål direkte på frispark efter syv et halv minut. Alle forventede en serv ind i feltet, men et par meter fra feltets venstre hjørne valgte »Valle« at sparke direkte i modvinden rundt om to mands-muren og i mål mål med bolden via nærmeste stolpe.

Et lille perle - men fra efter et kvarter blev kampen spillet mest på gæsternes præmisser, og som sådan startede det også efter pausen.

Og efter 52 minutter bragede Benjamin Lund Vendsyssel på vinderkurs - en kurs, som FC Roskilde ikke tillod vendelboerne at holde, for de gik i gang med et sandt arbejdsraseri, der udmøntede sig i en såre fortjent udligning, da Andreas Hermansen headede en kort hjørnesparksvariant på tværs, hvor Nicklas Halse mosede sig igennem.

2-2, og dermed blev det.