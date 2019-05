Se billedserie Freja Fagerberg og Malene Nielsen fra 1. divisionsholder og Cecilie Christensen fra det nyoprykkede kvalrække-tredjehold i det nye dress. Foto: Jeppe Lodberg

Fest hos oprykkerne

Sport DB - 30. maj 2019 kl. 18:30 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oprykning for både første og andetholdet hos de voksne mænd, det samme for tredjeholdet hos kvinderne og så lige en pokaltitel og DM sølv til U14-drengene.

Den just afsluttede sæson har været en god en af slagsen for Roskilde Håndbold, og det markerede klubben onsdag ved en oprykningsreception med lagkage stavet på den helt rigtige måde, pindemadder og det, der er allervigtigt for klubbens eksistens udover Lisbeth Klarskov:

Rigelige mængder af sammenhold og fællesskab.

Sådan skal det også være i fremtiden, og netop Lisbeth Klarskov fra bestyrelsen forsikrede, at det ikke kommer til at gå ud over ungdomsafdelingen, at klubben nu har 1. divisionshold for både mænd og kvinder:

- For det er jo netop vores strategi, at vi satser på vores egne spillere til førsteholdene, ræsonnerede hun, og det var vel også »en lovning« overfor de mangeårige kvindelige 1. divisionister, at hun fortalte, at der »ikke vil blive droslet ned på det ene af 1. divisionsholdene, fordi vi har fået to«.

Og formand Ib Christoffersen forsikrede i hvert fald om det samme ove ren kop kaffe:

- Ja, jeg mener, at vi har råd til to 1. divisionshold. Det er jo ikke sådan, at vi går ud i lys lue med masser af spillere udefra. Vi holder tingene ved jorden.

- Jeg tror, at herrerne kommer til at generere øgede entré-indtægter, men entréen er faktisk en af vores mindste indtægter. Der er kommet et nyt sponsorteam, og de har allerede lavet fantastiske resultater. Lige her og nu er der en lige opdeling af midler til damer og herrerne - så kan det være, at der er sket noget til jul, der gør, at der skal satses lidt mere på det ene eller andet, og vi måske skal ændre lidt på fordelingen.

Siger Ib Christoffersen, mens netop sponsorudvalget får ordet for at fortælle om nye aftaler for klubben med alt, hvad der skal til - lige fra håndbolde, til sko at løbe rundt efter håndboldene i og noget til at rende rundt i sådan rent beklædningsmæssigt.

Her billeder fra oprykningsreceptionen. Foto: Jeppe Lodberg