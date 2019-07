Ørnen Sigr er solgt, men den sad altså ikke bare og spidste pindsvin. Arkivfoto

Falkonér: FC Roskilde lyver om ørnesalg

Sport DB - 18. juli 2019 kl. 15:54 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens FC Roskilde er blevet omtalt i medier over hele landet efter historien om salget af ørnen Sigr, så sidder falkonér Flemming Salomonsen noget forundret tilbage.

Det har ham, der i sin tid skaffede ørnen til Danmark fra Holland, og det var ham, der trænede havørnen, der skulle flyve over banen inden samtlige FC Roskildes hjemmekampe i Rådmandshaven.

Nu føler han sig noget hænget ud af FC Roskildes ejer, Carsten Salomonsson, der til DAGBLADET og www.sn.dk har udtalt:

»Den er solgt. Det var noget af det første, jeg gjorde. Fem gange havde den været hernede, og den kostede 8500 kroner om måneden. Hver eneste måned skulle jeg sende 8500 kroner afsted til Nordjylland, for at den kunne sidde deroppe og spise pindsvin, så den fik ondt i maven og ikke kunne komme herned.«

»Det var simpelthen det dummeste. Jeg prøvede at sælge den til Københavns Zoo, men de har masser af ørne og det sådan var det alle steder. Jeg endte med at få den solgt for 5000 kroner - og den havde kostet 65.000 fra ny. Plus altså 8500 om måneden - det kan jeg jo nærmest få to fodboldspillere for.«

Til det vil Flemming Salomonsen gå så langt som at sige, at Carsten Salomonsson »er fuld af løgn.«

Salomonsen har købt ørnen, og det er ganske rigtigt for 5000 kroner, men meget mere har Salomonsen ikke overs for Salomonssons udtalelser.

- Det passer ikke, at det kostede 8.500 kroner at have ørnen hos mig om måneden. De 8.500 kroner er kun sagt for lave ballade, og det er også løgn, at ørnen ikke kunne flyve fordi den havde ædt et pindsvin, siger Flemming Salomonsen indigneret.

Han fortæller:

- Vi måtte aflyse en kampdag, hvor det ikke var muligt at flyve med ørnen. En rovfugl må ikke være mæt eller sulten, når der skal flyves med den, men lige midt imellem. Denne ørn skulle veje 4,9 kilo, når den skulle flyve, men den dag, vi skulle af sted vejede den 5,5 kilo. Der var den for fed og tung til at flyve. Det meddelte jeg FC Roskilde, og om ørnen havde spist pindsvin eller rotter eller et andet dyr, der var kommet ind i volieren, aner jeg ikke.

- Den sad altså ikke bare og spiste pindsvin hele dagen! Vi aflyste altså en eneste gang i Roskilde, og så skal man læse noget. Jeg har været der alle andre gange, og den tidligere direktør (Bo Tue Knudsen, red.) fungerede det rigtig godt med. Så kommer der en ny mand, der bare slagter klubber, siger Flemming Salomonsen.

Han forsøgte i går at svare igen på kritikken på FC Roskildes Facebook-side, men det indlæg blev slettet. FC Roskilde afviser dog at have slettet noget indlæg på deres side.

Falkonéren er ked af at miste tjansen i FC Roskilde - ikke på grund af pengene, men fordi idéen med en ørn var godt tænkt.

- Det handler ikke om at følge udviklingen, men om at lede den, og det kunne Bo. Han har knusende god til at finde på skæve og sjove ting, siger Flemming Salomonsen.

Han fortæller, at FC Roskilde betalte 6.000 kroner om måneden for at træne og komme med ørnen.

- Det er et vildt dyr, der skal trænes en time hver eneste dag uanset om jeg har tømmermænd, holder jul eller nytår eller har influenza, og her skulle der også køres til kampe i Roskilde. Det har kostet dem 6.000 kr., så jeg er ikke blevet rig af det, det kan jeg garantere.

Nu er det altså slut, og Flemming Salomonsen har ganske rigtigt købt Sigr for 5.000 kr., selv om den blev købt af FC Roskilde for 65.000 kr. for to år siden.

- Man kan købe ørne til mange priser, og det afhænger af markedsprisen, og markedet er helt i bund. Med al den tid jeg har brugt, er det ikke nogen god forretning. Det bliver sikkert et rundt nul, og det var ikke meningen, at jeg skulle have denne ørn. Jeg har mange andre fugle.

Hvordan se fremtiden ud for Sigr?

- Det er en avlsørn, og den sidder nu med en han og er klar til at lave unger.

Sigr er fire år og bliver nok i omegnen af 35-40 år - den ventes at komme med to unger om året de kommende mange år.

»Ørnereden« i Roskilde kommer ørnen ikke at flyve over mere.