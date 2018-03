Jimmy Albrechtsen nåede ikke frem til kampen mellem FIF og TMS lørdag eftermiddag. Arkivfoto: Anders Kamper

FIF-træner i bro-helvede

Sport DB - 17. marts 2018 kl. 18:48 Af Anders Kamper

Træneren for FIFs 1. divisionshold, Jimmy Albrechtsen, havde forberedt og glædet sig mere end meget til lørdagens hjemmekamp på Frederiksberg mod topholdet TMS Ringsted.

Og så endte det i en møgdag af rang for den på Lolland bosiddende træner. Ikke fordi FIF tabte 31-33 til TMS, men fordi Jimmy Albrechtsen ikke nåede frem til opgøret i hovedstaden. Derfor stod gamle TMS-kendinge som sportschef Jesper Monrad i spidsen for FIF under kampen med flittig støtte af de Nikolaj Værnskjold og Mads Knutzon.

Det kraftige snefald over det sydlige Danmark gjorde, at Albrechtsen endte i lang bilkø på Farøboerne på grund af en trafikulykke. Den kø bevægede sig ingen vegne, så træneren fik drejet af i rette tid og kørte over mod den gamle Lillebæltsbro for at komme til Sjælland ad den vej.

- Her var der også en kæmpe kø, og så hørte jeg i radioen, at køen på Farøbroerne nu var væk, så jeg kørte tilbage igen, men der svar stadig lang kø, og pludselig kunne jeg godt se, at jeg ikke kunne nå frem, fortæller Jimmy Albrechtsen til www.sn.dk.

- Det var bare lort med lort på, for det rigtig, rigtig irriterende, at man ikke kan være der til sådan en kamp. Jeg havde lavet al forarbejdet og var i kontakt med Jesper op til kampen og ringede til Nicolaj Værnskjold med taktiske input i pausen, som han så sagde videre til spillerne, fortæller Jimmy Albrechtsen.

- Det gik ok, men det er bare irriterende, at man ikke kan være der, når man er træner.

Så du sad og fulgte liveopdateringen på telefonen?

- Ja, det gjorde jeg! Det gik jo fint, og jeg havde en god fornemmelse op til kampen. Vi spillede rigtig godt mod Otterup (FIF tabte 29-30) i sidste runde og trænet godt i ugens løb, og hvis Ringsted kom og undervurderede os, så var chancen der. Derfor kunne det godt være en dag, hvor vi havde muligheden for et godt resultat. Det blev en god kamp, og vi er rigtig glade for at have lavet 31 mål mod Ringsted.

- Jeg kunne jo ikke gøre noget undervejs, men jeg havde talt kampens scenarier godt igennem med Jesper, at hvis de gjorde det og det, så skulle vi gøre det og det, så på den måde kunne det ikke være bedre. Han var klædt bedst muligt på til kampen, siger FIF-træneren.

- Jeg har ondt at drengene over, at de ikke snart får en sejr i en af de her tætte kampe, som vi har spillet mange af. Syv kampe har vi tabt med et til tre mål, så vi har været tæt på. Det er hårdt for drengene, for de har gjort det rigtig godt, og mange dem er »eksploderet« efter nytår. Det er jeg glad for, det er fedt, siger Albrechtsen.

Så I skal ned i 2. div. for at komme op med det samme igen?

- Ja, det vil være målet. Det har været 26 hårde kampe i 1. division, men de kommer ikke dårligt igen, og vi tager en masse med, både spillemæssigt og en del erfaring, siger Jimmy Albrechtsen, der er meget, meget tæt på at forlænge sin aftale med FIF, så han fortsætter som træner.

Det kan broerne ikke sætte en stopper for...