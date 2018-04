FCR-træner vild med Hermansen

- Det er rigtig, rigtig ærgerligt at han er skadet, for jeg ville rigtig gerne have brugt ham. Han kan risikere en alvorlig skade, hvis han spiller, så gør han ikke, men et par uger mere, så er han der, og jeg ser meget gerne, at han spiller de sidste fire-fem kampe, siger Monnerup, der især er imponeret over Hermansens fysiske styrke.

- Jeg er meget begejstret for ham, og man skal huske, at han går i 3.G. og kæmper med at blive student også, så jeg ser frem til, at han bare skal koncentrere sig om at spille fodbold. Så kan det blive endnu bedre, for når de andre går op og spiser i dag, så kører han i skole. Derfor vil det løfte ham efter ferien, og jeg glæder mig til at se ham i fodbold på fuld tid.