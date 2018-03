Rasmus Monnerup er tilbage på arbejde i FC Roskilde igen. Foto: Anders Kamper

FCR-træner på benene igen

Sport DB - 15. marts 2018 kl. 13:02 Af Anders Kamper

I 12 år som divisionstræner har Rasmus Monnerup ikke misset en eneste kamp, men søndag eftermiddag var der ikke noget at gøre, da FC Roskilde spillede »hjemmekampen« i Gentofte Sportspark mod Vejle.

Fredag eftermiddag kom en maveinfluenza snigende, og så er yderligere detaljer ikke nødvendige... Monnerup var så skidt, at han kun kunne se en del af opgøret på tv, inden han lagde sig for good og først fik set hele kampen søndag aften.

Derfor var sportschef Anders Theil i spidsen for FCR-holdet i 0-0 kampen, da der skulle sidde en A-licens. Den har assistenterne Bo Storm og Anders Møller Christensen endnu ikke erhvervet.

Nu, en lille uge efter, er Monnerup på benene igen.

- Jeg har ikke prøvet at sidde ude på den måde før, og det var helt forfærdeligt. Jeg er her også for kampene, så at være væk og ikke kunne noget, det er ikke sjovt. På den anden side havde jeg det også så dårligt, at der ikke var noget at gøre. Jeg måtte sove efter en time, og det siger jo alt, siger Rasmus Monnerup torsdag ved frokosttid og inden træningen.

- Heldigvis gjorde spillerne det godt. De viste en fantastisk moral og attitude, og den er vigtig. Vi mødte et tophold, som vi gerne vil måle os med, og nu har vi mødt Vendsyssel og Vejle. Vi kan være med på det niveau, men vi mangler lige det sidste step i at komme helt op. Især mod Vejle - de havde et niveau og gear mere end os. Det gode er, at der ikke er langt derop, siger træneren.

Et point i to svære kampe, og søndag eftermiddag gælder det bundholdet Brabrand på Herlevs kunstgræs på Tvedvangen.

Hvad nu?

- Den kamp skal vindes, og det går vi benhårdt efter. Nu blev kampen mod Fredericia desværre udsat, men ellers kommer der en stribe kampe, hvor det er helt lige, og når vi får alle mand klar, så har vi muligheder i alle dem. Vi skal gøre alt for at vinde dem, og nu handler det om at samle så mange point sammen som muligt. Så må vi se. Jeg havde da håbet på fire point i de to første kampe, men nu er der langt op til topholdene, siger Monnerup.

FC Roskilde ligger nummer otte med 26 point og har seks point op til Fredericia på 7. pladsen.

- Vi skal ramme en vild stime, hvis vi skal med helt op, men vi går efter målsætningen om Top-5. Det bliver svært, men det for tidligt allerede nu at kigge på næste sæson. Hvis vi kan »ramme noget« de næste fire-fem kampe, så er vi der, og vi ramte jo en stime, da jeg kom til i efteråret. Når de fire-fem runder er spillet, så må gøre status og vurdere resten. Hvad kan vi så, og hvilke spillere skal vi så satse på i næste sæson?

På papiret er kampen mod Brabrand let, men sagen for FCR er, at holdet er ramt af karantæner og skader.

Morten Nielsen og Stefan Hansen afsoner karantæne.

Dertil kommer skadede spillere i form af Robert Larsen, Mikkel Nøhr Christensen, Mikkel Thygesen, reservemålmand Jannick Storch. Hans reserve, U19-målmand Jonas Jepmond. Derfor skal U19-holdets 2. målmand eller U17. holdets målmand være reserve mod Brabrand.