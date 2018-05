FCR-træner Rasmus Monnerup. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: FCR-træner: - Noget lort! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCR-træner: - Noget lort!

Sport DB - 12. maj 2018 kl. 22:04 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes træner Rasmus Monnerup var ikke meget værd i minutterne efter 1-3 nederlaget til HB Køge lørdag eftermiddag. Han havde sat holdet op til meget mere end den elendige indsats, det endte med, og straks efter kampen gik han ind i trænernes omklædningsrum for at rådføre sig med assistenterne Bo Storm og Anders Møller Christensen. De skulle lige vende situationen, inden eftersnakken med spillerne.

- Jeg er skuffet. Jeg synes ikke, vi kan være det her bekendt. Det var under al kritik, og HB Køge var klart bedre. Meget skuffendem, sagde Monnerup.

Hvad sker der den første time?

- Vi var der bare ikke i noget af det, vi laver, og ingen kan være det, de laver, bekendt. Hele vejen rundt. Og det er jo ikke fordi HB Køge gjorde meget anderledes end vi havde regnet med eller at de spillede specielt godt. De ville det bare mere, var der i duellerne, samler 2. boldene op og... Der gik 34 minutter, før vi vandt en 2. bold, og det relativ lang tid i en fodboldkamp, sukkede Rasmus Monnerup.

- Hvis energien ikke er til stede, så er det lige meget, hvordan man spiller og hvordan man gør. Så vinder vi ingen kampe, og med det vi viste i dag, så...

- De fik så et heldigt mål til 2-0, men det afgjorde ikke kampen. De var bare bedre.

Hvad er forklaringen på misæren?

- Det bliver jo selvforstærkende, at når man ikke vinder og ikke præsterer, så begynder man at gemme sig på banen, så går man ikke ind i duellerne og vinder 2. boldene, så bliver man »væk« fra spillet og tager ikke ansvar. Så bliver det svært.

Er spillerne blevet bange?

- Jeg tror ikke, de er bange, men det har da sat sig i dem, at de fik et sent mål imod sig i Esbjerg, mens Brabrand bliver ved med at vinde. Men nu må spillerne, hvad de er gjort af. Vi skal til Brabrand (onsdag, red.) og få minimum det ene point. Den skal lukkes der.

Men hvorfor er I der ikke den første time mod HB Køge? Det er jo også dit ansvar?

- Helt klart. Når et helt hold ikke rammer niveauet, så har vi måske valgt de forkerte spillere til opgaven. Det er let at sige bagefter, for vi havde valgt de spillere, vi troede kunne vinde kampen. »Gunde« (Mark Gundelach, red.) havde en stor chance i starten, men derefter fadede det hele ud.

Kunne du have gjort noget anderledes?

- Nej. Vi stillede med det rette hold, og spillerne fik en skideballe i pausen.

Men den hjalp ikke...

- Nej. Vi var der bare ikke, og det bekymrende er, at så mange spillere ikke præsterer. Det er noget lort, og det har vi fire dage til at rette op på.

Du er bekymret?

- Det ligger ikke til mig at være bekymret, men jeg er skuffet over, at vi leverer sådan en gang lort. Det kunne være rart at slutte ordentligt af, men nu bliver det sådan noget...nu skal vi have point i Brabrand, og det bliver også noget lort! Det skal vi bare kunne klare, og vi kan heldigvis selv afgøre det, sagde Monnerup.

Han havde håbet på syv point i de sidste tre kampe. Nu er seks point muligt, og der skal et mere til for at sikre sig mod nedrykning forudsat, at Brabrand slår først FC Roskilde og bagefter Viborg.

relaterede artikler

HB Køge slår FC Roskilde 3-1 12. maj 2018 kl. 16:08